Nel corso delle prossime settimane, l’operatore telefonico WindTre applicherà un aumento al costo del rinnovo mensile di alcune sue offerte di rete mobile. Tuttavia, l’operatore ha da poco comunicato che, in seguito a questo aumento, gli utenti potranno usufruire di una maggiore quantità di giga per navigare e questo traffico dati extra sarà applicato già dal mese di febbraio 2024.

WindTre annuncia nuovi aumenti per alcune offerte mobile con aumento dei giga

L’operatore telefonico WindTre ha da poco comunicato l’imminente arrivo di nuovi aumenti per alcune sue offerte di rete mobile. Tuttavia, come già accennato in apertura, l’operatore ha anche comunicato che sarà previsto un notevole aumento dei giga per tutti gli utenti che accetteranno questi aumenti. Nello specifico, i nuovi aumenti saranno applicati al costo della propria offerta a partire dal mese di marzo 2024.

Si tratta di circa 2 euro in più al mese, a fronte del quale gli utenti potranno usufruire del raddoppio del traffico dati fino a ben 200 GB mensili. Per gli utenti che hanno come metodo di pagamento Easy Pay, l’aumento del costo dell’offerta è previsto per il mese di aprile 2024. L’operatore sta comunque avvisando gli utenti coinvolti già dalla giornata del 24 gennaio 2024 tramite un apposito SMS. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco l’esempio del messaggio inviato da WindTre.

“Modifiche contratto. Per esigenze di mercato la tua offerta SUPER Easy Pay varia: dal 15/02 i GIGA raddoppiano a 200 GIGA/mese e dal 1/04 il costo aumenta di 2E/mese. Oppure puoi scegliere un’offerta Plus con i tuoi attuali costi e contenuti ma con 1GB/mese in piu’, a partire dal 9/04, per il disturbo e senza costi aggiuntivi. Per avere Plus invia OPTIN con SMS gratis al 40400 entro il 29/02. Per ogni esigenza vai nei negozi WINDTRE o chiama il 159. Recesso senza costi entro 60gg con racc. A/R, PEC, 159, sito, negozi WINDTRE. Info: windtre.it/rtinfo5”.