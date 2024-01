Stanno per VIETARE smartphone e tablet ai bambini, ecco dove

L’istanza che è stata presentata ai Capitani Reggenti, ovvero ai capi di Stato di San Marino, arriva da parte di un gruppo di docenti che si è appena insediato alle scuole medie. L’obiettivo è quello di far fronte ad un’emergenza educativa e sociale che risulta al momento insostenibile. Sia smartphone che tablet potrebbero essere presto vietati ai ragazzini.

È arrivata dunque una richiesta molto particolare che potrebbe stravolgere tutto. A quanto pare infatti si richiede una regolamentazione maggiore che arriverebbe a vietare a tutti i minori di 11 anni l’utilizzo sia dei tablet che degli smartphone nelle scuole così come all’interno dei locali pubblici.

Vietare smartphone e tablet ai bambini, si tratta di un’emergenza educativa e sociale

Ovviamente il provvedimento che riguarda le scuole potrebbe avere molto più margine di realizzazione rispetto a quello negli ambienti pubblici. Ora come ora infatti non sono stati chiariti i limiti precisi ma soprattutto i luoghi dove i divieti potranno avere effettivamente validità. È chiaro che comunque qualcosa si sta muovendo e che a San Marino fanno sul serio: vogliono cercare di far approvare una proposta di legge che diventerebbe storica.

La richiesta di regolamentazione riguarda il divieto di utilizzo di un tablet o di uno smartphone da parte di ragazzini minori di 11 anni. Tutto ciò non dovrebbe avere effetto solo all’interno delle scuole secondo i docenti, ma anche all’interno dei locali pubblici. Ovviamente quest’ultima ipotesi risulta molto meno probabile rispetto all’esclusione dei dispositivi elettronici dalle scuole.

Al momento l’obiettivo principale è capire se tutto ciò diventerà effettivamente una legge vera e propria. Quello che è certo è che a San Marino fanno sul serio: vogliono vietare smartphone e tablet ai ragazzini, almeno nell’ambiente scolastico.