Fastweb Mobile si distingue per la sua attenzione alle esigenze dei clienti in movimento, offrendo soluzioni come le nuove Opzioni Internazionali. Questa iniziativa mira a fornire agli utenti un pacchetto completo di minuti e dati aggiuntivi da utilizzare durante i loro viaggi all’estero, sia all’interno dell’Unione Europea che in paesi extra-UE come gli Stati Uniti, il Canada e altre destinazioni specifiche.

In termini di roaming all’interno dell’Unione Europea e del Regno Unito, Fastweb Mobile adotta un approccio che consente ai clienti di utilizzare il medesimo pacchetto di minuti e SMS disponibili in Italia. In aggiunta, gli utenti godono di una quantità predefinita di traffico dati, conforme alle disposizioni normative comunitarie. Questa pratica consente una transizione senza soluzione di continuità dall’uso dei servizi in patria all’utilizzo all’estero, garantendo una continuità nell’esperienza di comunicazione.

Espansione oltreoceano con le nuove opzioni internazionali

Le Opzioni Internazionali di Fastweb sono progettate per coloro che richiedono un livello aggiuntivo di contenuti rispetto a quelli forniti dal roaming europeo standard. Sul sito ufficiale dell’operatore, vengono presentate tre opzioni, ciascuna della durata di 7 giorni e con una disattivazione automatica al termine del periodo:

1. Opzione Internazionale Europa (3 euro): Include un pacchetto di 10 Giga di traffico dati extra, da utilizzare nei Paesi UE, in Svizzera, nel Regno Unito e in Ucraina.

2. Opzione Internazionale Extra UE (30 euro): Offre per 7 giorni 3 Giga di traffico dati, 50 minuti di chiamate in uscita e minuti illimitati di chiamate in entrata, da utilizzare in vari Paesi al di fuori dell’UE.

3. Opzione Internazionale USA & Canada (15 euro): Valida per il roaming negli Stati Uniti e in Canada, include 5 Giga di traffico dati e 50 minuti di chiamate (in uscita e in entrata).

Opzione Internazionale di Fastweb Mobile

Queste opzioni consentono agli utenti di personalizzare la propria esperienza internazionale in base alle esigenze specifiche del loro viaggio. La flessibilità di poter attivare e disattivare tali opzioni direttamente dall’Area Clienti MyFastweb aumenta ulteriormente la comodità per gli utenti.

Fastweb Mobile dimostra il suo impegno nel garantire una connettività affidabile e conveniente anche al di fuori dei confini nazionali. Le Opzioni Internazionali si presentano come una soluzione su misura per coloro che desiderano massimizzare la loro esperienza di comunicazione durante i viaggi internazionali. Questa iniziativa riflette la continua evoluzione del settore delle telecomunicazioni, dove le aziende si sforzano di soddisfare le crescenti esigenze di mobilità e connettività dei loro clienti.