Oppo VS Nokia, i due colossi hanno finalmente sotterrato l'ascia di guerra

Nokia e Oppo hanno recentemente annunciato un importante accordo di licenza incrociata dei brevetti a livello globale, segnando un significativo cambiamento rispetto ai precedenti conflitti legali tra le due aziende per la violazione dei brevetti. Questa collaborazione, che comprende licenze essenziali per il 5G e altre tecnologie di comunicazione cellulare, rappresenta un momento chiave nel settore tecnologico.

Oppo VS Nokia: l’accordo che risolverà tutte le dispute

L’accordo prevede la risoluzione amichevole di tutte le dispute pendenti a livello globale tra le due società. I dettagli specifici dell’accordo sono tenuti confidenziali, come stabilito da un accordo di non divulgazione firmato da entrambe le parti.

Dal punto di vista tecnico, Oppo si è posizionata come leader mondiale nel settore 5G. Al 31 dicembre 2023, l’azienda aveva implementato brevetti standard 5G in oltre 40 paesi, con oltre 5.900 famiglie di licenze a livello globale, 3.300 brevetti standard 5G dichiarati all’ETSI (European Telecommunications Standards Institute), e più di 11.000 documenti presentati al 3GPP (3rd Generation Partnership Project).

Feng Ying, Chief Intellectual Property Officer di Oppo, ha espresso soddisfazione per l’accordo, sottolineando l’importanza del rispetto reciproco della proprietà intellettuale e la volontà di entrambe le aziende di collaborare in futuro. Ha inoltre evidenziato l’impegno di Oppo nel supportare canoni di royalty ragionevoli e un approccio a lungo termine alla gestione della proprietà intellettuale.

Dall’altra parte, Jenni Lukander, Presidente di Nokia Technologies, ha manifestato il proprio entusiasmo per l’accordo, riconoscendo l’importanza di una collaborazione reciproca per favorire l’innovazione nel mercato globale degli smartphone. Ha inoltre evidenziato che questo accordo, insieme ad altri importanti accordi nel settore degli smartphone conclusi nell’ultimo anno, contribuirà a garantire stabilità finanziaria a lungo termine per l’attività di licenze di Nokia. Inoltre a apre anche la strada a potenziali collaborazioni future, con l’obiettivo di promuovere ulteriormente l’innovazione tecnologica nel settore della comunicazione mobile.