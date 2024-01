WindTre offre ai nuovi clienti la possibilità di accedere alle offerte della gamma GO Digital attraverso la portabilità del numero, con prezzi che partono da 6,99 euro al mese. Le offerte, disponibili online, presentano diverse opzioni, tra cui piani con addebito su credito residuo o tramite il sistema di pagamento automatico Easy Pay.

Scegli le offerte WINDTRE GO Digital

Il portafoglio tariffario GO Digital comprende bundle con minuti illimitati, SMS e traffico internet mobile. Ad esempio, il piano GO 75 M Digital offre 75 Giga a 7,99 euro al mese, mentre ci sono opzioni 5G come il GO 150 M 5G Digital Easy Pay a 8,99 euro al mese. Le scelte si adattano alle esigenze degli utenti provenienti da diversi operatori.

Per i clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce o Lyca Mobile, sono disponibili offerte specifiche. Coloro che scelgono operatori meno comuni possono beneficiare di tariffe leggermente inferiori, come il GO 75 S Digital a 6,99 euro al mese.

Il testo sottolinea le spese iniziali, offrendo sconti per coloro che mantengono attiva l’offerta per 24 mesi. Evidenzia anche una clausola sull’adeguamento inflazionistico di Windtre, avvertendo i clienti di possibili aumenti legati all’indice dei costi al consumo di ISTAT da gennaio 2024. Questo solleva interrogativi sull’evoluzione dei prezzi nel tempo.

Soluzioni economiche per tutti i nuovi clienti

Inoltre, vengono fornite informazioni sui costi e le regole del roaming in Europa, con limiti mensili per i dati in questa area. Il testo conclude evidenziando il piano tariffario New Basic e altri servizi inclusi, come Ti Ho Cercato, la Segreteria Telefonica e la possibilità di preselezionare opzioni aggiuntive come Più Sicuri Mobile o Più Sicuri Mobile Pro.