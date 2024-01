Il panorama delle telecomunicazioni italiane è stato scosso dalla crescente competizione tra HoMobile, società controllata da Vodafone Italia, e l’operatore francese Iliad.

In soli cinque anni, HoMobile ha conquistato oltre 3 milioni di utenti, emergendo come un contendente serio e capace di sfidare il dominio consolidato di Iliad nel mercato. Mentre recenti voci parlavano di una possibile fusione tra Vodafone Italia e Iliad, le mosse di HoMobile indicano chiaramente che la società ha una strategia indipendente e ambiziosa.

HoMobile: 3 irresistibili offerte

La competizione tra HoMobile e Iliad è stata intensificata ulteriormente con l’introduzione di tre irresistibili offerte. Queste sono mirate non solo agli utenti di Iliad, ma anche a coloro che utilizzano servizi di altri provider come PosteMobile, Fastweb, Coop Voce e molti altri.

La prima opzione di HoMobile offre minuti ed SMS illimitati insieme a 100 GB di traffico internet. Al costo incredibilmente basso di soli 5,99 euro al mese.

di HoMobile offre minuti ed SMS illimitati insieme a di traffico internet. Al costo incredibilmente basso di soli La seconda opzione , ideale per coloro che necessitano di maggiore spazio online, propone 180 GB di traffico internet, minuti ed SMS illimitati. Al costo di 8,99 euro al mese.

, ideale per coloro che necessitano di maggiore spazio online, propone di traffico internet, minuti ed SMS illimitati. Al costo di La terza opzione, che vanta minuti ed SMS illimitati e niente meno che 300 GB di traffico internet in 4G. Il tutto al prezzo competitivo di 10,99 euro al mese.

Con la guerra delle offerte ufficialmente aperta, gli occhi sono puntati sulle due società per vedere chi riuscirà a spuntarla. In questa sfida senza esclusione di colpi nel mercato delle telecomunicazioni italiani. Restate connessi per essere sempre aggiornati su ulteriori dettagli su HoMobile ed informazioni relative anche ad altri operatori telefonici del mercato delle telecomunicazoni.