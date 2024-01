Euronics propone smartphone e PC che tutti stanno acquistando

Secondo le ultime testimonianze, non esistono altri volantini che possano portare agli utenti offerte del calibro di quelle di Euronics. Il colore riesce a mettere a disposizione del suo pubblico smartphone è molto altro ancora al minimo.

Nel prossimo paragrafo potete notare alcune delle migliori opportunità, le quali ovviamente resteranno in sconto fino al prossimo 31 gennaio.

Euronics, ecco le offerte di rilievo dell’ultimo volantino di gennaio

1 su 9

Innanzitutto il primo articolo che gli utenti si ritrovano davanti è la PlayStation 5 Slim con un gioco in accoppiata, per un prezzo di 569 €. Oltre a questo non mancano gli smartphone top di gamma come quelli di Apple, l’iPhone 15 e il 15 Pro. Il primo costa 879 € in sconto, mentre il secondo 1099 €. Entrambi gli esemplari sono quelli da 128 giga di memoria interna.

Grande spazio poi anche agli altri smartphone, quelli che costano di meno ma che offrono grandi soluzioni. In primo luogo ecco lo Xiaomi Redmi 12, dispositivo davvero performante sebbene il suo prezzo sia basso. Ha a disposizione una batteria da 5000 mAh, una memoria RAM da 8 giga e soprattutto una memoria interna da 256 giga. Il prezzo finale è di soli 179 € con due anni di garanzia.

Ovviamente fanno rumore anche gli smartphone di Samsung che arrivano già con l’ultima gamma Galaxy S24. Ci sono già delle offerte interessanti che consentono di portarli a casa con ottimi sconti. Oltre a questo non poteva mancare il piccolo Galaxy A04s, con un prezzo di 99 €. A seguire ecco invece il Galaxy A25s, dispositivo che costa 279 €. Tutti coloro che invece vogliono provare l’ebrezza di avere un pieghevole di livello, possono trovare il Galaxy Z Flip5 a soli 849 €.