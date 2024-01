Netflix, CLAMOROSO: prezzi in aumento nel 2024

Sono milioni gli utenti in Italia che possiedono un abbonamento alla piattaforma streaming per eccellenza. Netflix è diventato ormai parte integrante della vita delle persone, soprattutto per quanto concerne i momenti di svago. Col passare degli anni tutti hanno notato la grande metamorfosi che il colosso dello streaming ha avuto, modificando diversi aspetti estetici della piattaforma così come quelli legati ai costi.

Proprio durante l’ultimo anno sono arrivate delle novità importanti che hanno portato gli utenti ad arrabbiarsi non poco. Oltre all’aumento dei prezzi, che ora per un abbonamento Premium sono a circa 18 € mensili, c’è stato anche il divieto di condivisione dell’account al di fuori del nucleo familiare. Tale strategia è risultata vincente da parte di Netflix, che infatti ha registrato un boom di nuovi abbonamenti. Ora però sta per essere applicata una nuova strategia, quella dell’ulteriore rincaro dei prezzi mensili.

Anche nel 2024 Netflix ha intenzione di aumentare i prezzi mensili

Recentemente Netflix ha dichiarato che l’incremento dei costi dei suoi abbonamenti continuerà. Il tutto è motivato con gli ingenti investimenti e i miglioramenti apportati alla piattaforma. Al momento non si sa a quanto ammonteranno le cifre degli aumenti per i piani di abbonamento, ma di certo è chiaro il discorso. Netflix infatti ha scritto in uno dei suoi comunicati che chiederà ai suoi utenti occasionalmente di pagare un po’ di più per riflettere tali miglioramenti.

Una grande novità riguarda il Canada e il Regno Unito: a partire da aprile infatti l’abbonamento Basic senza pubblicità sarà totalmente eliminato per tutti.