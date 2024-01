Philips Hue, leader mondiale nel settore dell’illuminazione, ha scaldato il palcoscenico del CES 2024. Presentando una serie di rivoluzionarie soluzioni e accessori che promettono di trasformare l’esperienza di illuminazione domestica. L’azienda si è concentrata su design sofisticato, flessibilità e sicurezza, portando nuove prospettive a come percepiamo e utilizziamo la luce nelle nostre case.

Uno dei protagonisti di questa nuova era è l’applique Philips Hue Dymera. Questa elegante soluzione offre un controllo individuale su due fasci di luce, sia verso l’alto che verso il basso, permettendo di modellare gli ambienti domestici con un “look architettonico” unico. La sua versatilità spazia dall’interno all’esterno, illuminando con luce bianca e colorata. Grazie all’app Philips Hue, è possibile regolare intensità e colori, creando atmosfere sobrie o vivaci, in perfetta armonia con le preferenze personali.

Philips Hue: Sostenibilità e atmosfera suggestiva

La corda Philips Hue, realizzata con il 55% di materiale biocircolare, è un passo avanti verso la sostenibilità. Progettata per integrarsi con le lampadine Filament, questa corda offre una luce soffusa e rilassante.

Montabile con facilità sopra un tavolo in cucina o in salotto, contribuisce a creare un’atmosfera suggestiva in casa. Disponibile in bianco o nero e in due dimensioni, si adatta facilmente a qualsiasi stile di arredamento, dimostrando che la sostenibilità può essere parte integrante del design illuminotecnico.

Philips Hue pone una particolare enfasi sulla sicurezza domestica con il lancio dello starter kit Philips Hue Secure e del proiettore con telecamera Philips Hue Secure. Questi dispositivi, adatti sia per interni che per esterni, offrono una suite completa di funzionalità intelligenti, tra cui una telecamera cablata, sensori di contatto, lampadine dinamiche e un bridge. Questo sistema non solo sorveglia l’ambiente, ma può anche reagire attivamente a potenziali minacce, creando un ambiente domestico più sicuro e controllato.

Il futuro di Philips Hue secure: Innovazioni in arrivo

Guardando al futuro, Philips Hue continua a potenziare il suo sistema di sicurezza con aggiornamenti previsti per la prima metà del 2024.

Tra le nuove funzionalità ci sono miglioramenti alle notifiche push di sicurezza, alla timeline degli eventi e allarmi automatici in risposta a movimenti sospetti.

In più l’integrazione con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home aggiungerà un livello ulteriore di controllo e personalizzazione al sistema Hue Secure.