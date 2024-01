Comet offre il 50% di sconto su iPhone e Samsung

Continuano a farsi vedere online diverse offerte interessanti ma quando arrivano i volantini dei grandi magazzini tutto diventa più bello. Gli utenti amano ancora guardare su carta le grandi offerte che riguardano la tecnologia ed è per questo che Comet continua a proporre i suoi cataloghi.

Sia per quanto riguarda il mondo della telefonia che per quanto concerne gli altri ambiti, ci sono delle soluzioni straordinarie. Si parte dai dispositivi meno costosi fino ad arrivare a quelli che hanno un prezzo più elevato, come ad esempio nel caso degli smartphone. Oggi dunque Comet propone grandissimi sconti e lo fa allungando il periodo dei saldi. Il volantino in questione durerà fino al prossimo 31 gennaio sia all’interno dei negozi fisici che online.

Comet offre sconti eccezionali sia sul volantino che online, ecco la lista

Nella prima pagina del volantino di Comet si nota il tablet più famoso lanciato da Samsung, ovvero il Galaxy Tab A8. Questo prodotto, che permette a tutti di avere un display da 10,5″ e una batteria batteria da 7040 mAh, costa oggi solo 169,99 €, anche in questo caso con scorta limitate. Ci sono ovviamente anche gli iPhone 15 Pro a partire da 1099 € e non mancano anche gli altri dispositivi del brand di Cupertino, come il MacBook Air con processore M1 a 899 €.

È disponibile anche l’ultima variante di quest’ultimo, che presenta l’ultimo processore M2 è uno schermo da 13,6″ per 1499 €.

Sono svariati anche i dispositivi mobili di Oppo. Lo smartphone Reno10 ad esempio ha un prezzo di 379 €, mentre l’A79 5G costa 249 €. La scelta dunque è varia, ma sta a voi capire cosa portare a casa per sfruttare l’occasione.