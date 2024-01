Un’offerta davvero molto invitante si cela alle spalle di Amazon, in questi giorni gli utenti possono davvero pensare di acquistare uno dei migliori smartphone di casa Realme, andando a risparmiare talmente tanto, da arrivare a spendere solamente 90 euro.

Il modello attualmente in promozione non è altro che il Realme Narzo 50i Prime, un dispositivo che presenta 3GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibile con microSD), offrendo oltretutto un ampio display da 6,5 pollici di diagonale (ovviamente IPS LCD), con processore octa-core Unisoc T612, ed uno spessore di soli 8,5 millimetri.

Realme, uno smartphone davvero molto economico: costa solo 90 euro

Con Realme, e sopratutto Amazon, tutti gli utenti possono davvero pensare di risparmiare al massimo delle proprie possibilità. Il modello discusso nell’articolo è difatti acquistabile a soli 94,79 euro, nella colorazione Dark Blue e senza caricabatterie incluso in confezione, lo potete acquistare qui.

Tra le altre specifiche tecniche di rilievo, troviamo comunque una fotocamera singola posteriore da 8 megapixel con intelligenza artificiale, un carrellino delle SIM con tre slot differenti, così da poter inserire in contemporanea sia le due SIM che direttamente l’espansione di memoria fino a 1TB, per poi passare attraverso la comodissima batteria da 5000mAh. Sarà assente la ricarica rapida, ma nulla toglie che poter disporre del dispositivo per un lungo periodo, sia a tutti gli effetti un plus non da sottovalutare per coloro che non vogliono continuare a ricaricarlo collegandosi alla presa di corrente.