Dal 22 Gennaio 2024, WindTre avvierà l’introduzione delle nuove offerte Super 5G Under 14 e della Super 5G Under 14+, destinate ai nuovi clienti con età sotto i 14 anni. Queste offerte mirano a donare un pacchetto completo di servizi a tariffe convenienti, includendo una serie di vantaggi mirati alla sicurezza online dei più giovani.

Attualmente, i nuovi clienti WindTre con età sotto i 14 anni possono sottoscrivere l’offerta Super 5G Under 14 a soli 6,99 euro al mese. Questa proposta comprende minuti illimitati, ben 200 SMS e una quantità di dati da 100 Giga di traffico in 5G (pagando con Easy Pay) o 50 Giga (scegliendo l’addebito su credito residuo).

In linea con le recenti disposizioni, le nuove attivazioni delle offerte WindTre potrebbero essere soggette ad adeguamenti dei prezzi in base all’inflazione a partire da Gennaio 2024. Con questi nuovi piani, WindTre continua a investire nella sicurezza online dei più giovani, offrendo servizi mirati e un accesso affidabile alla rete 5G in continuo sviluppo. Per i genitori alla ricerca di un’opzione completa per le comunicazioni dei propri figli, rappresentano una scelta degna di considerazione.

Le nuove tariffe Under 14 WindTre

A partire dal 22 Gennaio, l’offerta a 6,99 euro al mese non sarà più disponibile per i nuovi clienti. Al suo posto, verrà introdotta appunto la Super 5G Under 14+ a 9,99 euro al mese, che manterrà gli stessi contenuti dell’offerta precedente. Un valore aggiunto di tale tariffa è l’inclusione dell’app WindTre Family Protect, un’applicazione dedicata alla protezione online e al controllo dei contenuti per i bambini.

Ecco cosa offriranno le nuove tariffe WindTre:

– Super 5G Under 14:

Minuti illimitati verso qualsiasi numero, sia fissi che mobili nazionali;

200 SMS verso chiunque;

50 Giga (oppure 25 Giga se addebito sul credito residuo) di traffico internet 5G;

Costo: 6,99 euro al mese.

– Super 5G Under 14+:

Minuti illimitati;

200 SMS;

100 Giga (o 50 Giga);

App WindTre Family Protect integrata;

A 9,99 euro mensili.

Da notare è che la nuova Super 5G Under 14 a 6,99 euro al mese, oltre a offrire meno Giga di traffico dati rispetto alla sua controparte a 9,99 euro, non includerà l’app WindTre Family Protect. Per quanto riguarda le spese iniziali, il costo della nuova SIM è fissato a 10 euro, salvo promozioni locali. Il costo di attivazione è di 9,99 euro con addebito su credito residuo e 49,99 euro con addebito automatico Easy Pay. Quest’ultimo importo può essere suddiviso in 24 rate mensili di 1,67 euro ciascuna, con uno sconto sul costo mensile dell’offerta se rimane attiva per 24 mesi.