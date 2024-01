L’iPhone 16 si preannuncia come un notevole avanzamento nell’ambito hardware e software, specialmente nei modelli Pro. Jeff Pu prevede un significativo upgrade al modem per i Pro, passando al recente Snapdragon X75 di Qualcomm, rispetto all’X70 per gli iPhone 16 base.

La RAM nei modelli Pro aumenterà da 6 GB a 8 GB. Entrambi i segmenti, Pro e non-Pro, condivideranno lo stesso SoC, l’Apple A18, ma i Pro avranno una variante più potente, l’A18 Pro. La transizione al nodo a 3 nm TSMC, N3E, sarà uniforme su tutta la gamma. Per quanto riguarda l’ambito network gli iPhone 16 e 16 Plus supporteranno il Wi-Fi 6E, mentre i Pro potrebbero adottare il Wi-Fi 7. Le fotocamere Pro dovrebbero vantare un notevole incremento da 12 MP a 48 MP per l’ultra-grandangolo.

iPhone 16: in arrivo tanti miglioramenti

Ulteriori miglioramenti includono un tasto Azione su tutti e quattro i modelli, con soluzioni capacitiva e fisica. Per il design, i Pro avranno schermi più allungati e display leggermente più grandi e luminosi grazie alla tecnologia delle micro-lenti.

L’upgrade ai display OLED più efficienti è in programma, con la possibilità di adottare la tecnologia ProMotion, offrendo frequenze di refresh fino a 120 Hz, soprattutto per i modelli non-Pro. Altri miglioramenti includono un sistema di dissipazione del calore più efficiente, microfoni più avanzati per un’esperienza d’uso Siri migliore e nuovo tasto fisico per la cattura foto/video.

In sintesi, questo nuovo iPhone si distingue per gli avanzamenti tecnologici e le nuove funzionalità, confermando l’innovazione di Apple nel panorama degli smartphone. Nell’attesa di nuove notizie potete leggere altri articoli riguardante l’iPhone 16.