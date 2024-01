Sono passate davvero poche settimane dal debutto ufficiale della nuova serie di smartphone di casa Apple, eppure stanno circolando in rete già le prime indiscrezioni sui successori. Nel corso delle ultime ore, infatti, il sito web Macrumors ha pubblicato le prime immagini renders di due dei prossimi device dell’azienda, ovvero iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, emergono in rete le prime immagini renders

Si comincia già a parlare dei prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple. Come già detto in apertura, ci riferiamo ai prossimi iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, al momento conosciuti con il nome in codice rispettivamente di Diablo e Lightning. Le immagini renders appena emerse ci hanno quindi dato la possibilità di dare un primo sguardo al design.

In particolare, possiamo notare come azienda non stravolgerà le linee estetiche dei precedenti modelli. Sul fronte saranno infatti presenti due display molto ampi con la ormai iconica Dynamic Island. Anche sui nuovi modelli, le cornici attorno allo schermo saranno estremamente sottili. Il modello Pro, in particolare, dovrebbe avere una diagonale da 6.27 pollici e le dimensioni potrebbero essere pari a 149.6 x 71.45 x 8.25 mm, con un peso di 194 grammi.

Il modello Pro Max, invece, dovrebbe avere un display da 6.85 pollici, mentre le dimensioni saranno pari a 163 x 77.58 x 8.25 mm. Il peso, in questo caso, dovrebbe essere pari a 225 grammi. Dalle immagini è poi possibile scorgere una delle novità di questi modelli, ovvero il tasto Capture. Con quest’ultimo, sembra che sarà possibile avviare la registrazione di video o scattare foto.