WhatsApp rimane l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, con oltre tre miliardi di utenti attivi. Nonostante le continue innovazioni, gli utenti spesso cercano trucchetti per ottimizzare l’esperienza. Non a caso sul web è possibile trovare numerosissimi trucchetti e piccole sequenze che possono davvero aiutare gli utenti a personalizzare, in qualche modo , il loro utilizzo dell’ app. L’ultimo di questi è particolarmente intrigante. Il trucco che ci stiamo per presentare, infatti, offre una soluzione a un problema comune: ovvero come abbandonare un gruppo senza destare sospetti. Insomma, come abbandonare le chat di gruppo in silenzio e in maniera totalmente discreta.

WhatsApp: Ecco un astuto metodo per evitare notifiche fastidiose senza destare sospetti

Per utilizzare questo trucco, seleziona il gruppo da abbandonare su WhatsApp e individua i tre puntini nel menu in alto a destra. Clicca su di essi per aprire le impostazioni del gruppo e troverai l’opzione “disattiva notifiche“. Seleziona “per sempre” per silenziare tutte le notifiche provenienti da quel gruppo. Una volta completato questo passaggio, ritorna alla schermata principale della chat e archivia il gruppo, rendendolo invisibile nella lista principale.

Ciò non solo ti libererà dalle fastidiose notifiche, ma nessuno si accorgerà della tua assenza. Non lasci ufficialmente il gruppo, evitando così qualsiasi avviso visibile sulla tua partecipazione. Questo trucco offre la flessibilità di tornare alla chat quando lo desideri, senza destare sospetti tra i partecipanti.

Insomma, in un mondo in cui i gruppi possono trasformarsi in vere e proprie trappole di notifiche fastidiose e discussioni infinite, questo astuto metodo offre un modo discreto per gestire la tua partecipazione, mantenendo la tua tranquillità su WhatsApp.