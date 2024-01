Netflix, ecco le serie tv e i film che scompariranno nel corso del 2024

Nella nostra rubrica mensile, affrontiamo nuovamente la lista dei contenuti in scadenza su Netflix per gennaio 2024. Ogni mese, mentre la piattaforma arricchisce il suo catalogo con nuove uscite, alcuni titoli devono lasciare spazio ai nuovi arrivati. Ecco quindi un’occhiata ai film, alle serie TV e ai documentari che lasceranno la piattaforma a gennaio.

Netflix: l’elenco completo delle cancellazioni

Per il primo mese del 2024, la situazione appare migliore rispetto ai mesi precedenti, con un numero relativamente basso di cancellazioni. Di seguito, trovate un elenco dettagliato dei contenuti in scadenza, giorno per giorno.

3 Gennaio:

“Corro da te” – Film

“Knives Out – Cena con delitto” – Film

“I molti santi del New Jersey” – Film

5 Gennaio:

“Tiempo de Toros” – Film

“Z Nation” – Serie TV

“Come tu mi vuoi” – Film

“Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick” – Film

“Uncle Drew” – Film

6 Gennaio:

“Escape Room 2 – Gioco mortale” – Film

“This Little Love of Mine” – Film

7 Gennaio:

“18 regali” – Film

10 Gennaio:

“Quando gli eroi volano” – Serie TV

“Poveri ma ricchissimi” – Film

11 Gennaio:

“Clemency” – Film

“Very Big Shot” – Film

12 Gennaio:

“Love Life” – Serie TV

“Baazaar” – Film

14 Gennaio:

“El Vato” – Serie TV

“Blow” – Film

“Coco avant Chanel – L’amore prima del mito” – Film

“Gli stagisti” – Film

“La giusta causa” – Film

“Mystic River” – Film

“Ombre dal passato” – Film

“Sotto il cielo delle Hawaii” – Film

“Space Jam” – Film

“The Doll” – Film

“The Doll 2” – Film

“Top Gun” – Film

15 Gennaio:

“The Bold Type” – Serie TV

“A casa tutti bene” – Film

“I 2 pompieri” – Film

16 Gennaio:

“Soldato” – Film

19 Gennaio:

“Ray Donovan” – Serie TV

“Jo Pil-ho: L’alba della vendetta” – Film

20 Gennaio:

“La leggendaria Dolly Wilde” – Film

22 Gennaio:

“Aquaman” – Film

24 Gennaio:

“Il gioiellino” – Film

“La Kryptonite nella borsa” – Film

“Tiramisù” – Film

“Zombieland – Doppio colpo” – Film

“Fabrizio De Andrè e PFM – Il concerto ritrovato” – Documentario

“Paolo Rossi – Un campione è un sognatore che non si arrende mai” – Documentario

“Paolo Conte, via con me” – Documentario

25 Gennaio:

“Goyo: The Boy General” – Film

27 Gennaio:

“Bentornato presidente” – Film

28 Gennaio:

“Io c’è” – Film

“Per niente al mondo” – Film

“Viaggio in Groenlandia” – Film

29 Gennaio:

“Quando chiama il cuore” – Serie TV

31 Gennaio: