Moto Guzzi V7 Stone Ten, la versione speciale farà impazzire gli amanti del marchio

In occasione del Motor Bike Expo di Verona 2024, Moto Guzzi ha lanciato una versione speciale della sua iconica V7 per celebrare il decimo anniversario di “Moto Guzzi The Clan”, la community ufficiale dedicata ai possessori e agli appassionati del marchio nata nel 2014. La Moto Guzzi V7 Stone Ten, così denominata, sarà disponibile a partire da aprile a un prezzo di 10.499 euro.

Moto Guzzi V7 Stone Ten: le caratteristiche uniche

La V7 Stone Ten di Moto Guzzi si distingue per una serie di dettagli esclusivi che arricchiscono il suo aspetto. Tra questi spicca una fascia a scacchi bianchi e neri che richiama il logo di The Clan, bordata di rosso e posizionata lungo la parte superiore del serbatoio, accanto a una finitura nera. Un contrasto cromatico è fornito dalla colorazione bianco pastello lucido sulle fiancate del serbatoio, che si oppone al nero dei fianchetti laterali.

Elementi distintivi includono anche molle degli ammortizzatori in rosso, lo stesso colore utilizzato per le cuciture della sella. Anche l’aquila sui lati del serbatoio e la scritta Moto Guzzi sui canali di entrambi i cerchi sono realizzate in rosso. La moto è equipaggiata di serie con specchi retrovisori “bar end” e un tappo di rifornimento in alluminio anodizzato nero.

Prestazioni e Motorizzazione

Sotto il profilo tecnico, il motore bicilindrico 850 della V7 Stone Ten presenta coperchi delle teste in color grafite e protezioni dei corpi farfallati in alluminio anodizzato nero. Una caratteristica di spicco è l’impianto di scarico Arrow, che non solo conferisce un look più aggressivo, ma migliora anche le prestazioni della moto. La potenza sale da 48 a 49 kW (66,5 CV) a 6700 giri/min, mentre la coppia massima aumenta da 73 a 75 Nm a 4900 giri/min. Questi scarichi speciali Arrow sono disponibili anche come accessorio per tutte le versioni della V7.