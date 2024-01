Uno dei più famosi e-commerce al mondo, eBay, aggiorna gli account per gli utenti da febbraio, si tratta di un nuovo accordo che porterà grandi novità. eBay non è nuovo a questo tipo di cambiamenti, per fare un esempio, basta pensare alle modifiche sostanziali del 2016, che portarono cambiamenti sostanziali alla struttura legale dell’e-commerce.

Con il nuovo anno, eBay cambia ancora e annuncia ufficialmente un nuovo accordo per i suoi utenti, a partire da febbraio 2024, introducendo un bel po’ di novità da scoprire, ma soprattutto da sapere, per una migliore fruizione di un portale che con gli anni è diventato il sito di aste online più famoso e longevo al mondo.

A febbraio eBay aggiorna gli account, cosa c’è da sapere?

La nota informativa del colosso californiano inizia così, “ti informiamo che stiamo aggiornando il nostro accordo per gli utenti, effettivo dall’11 febbraio 2024”. Stavolta si tratta di aggiornamenti che principalmente le modifiche richieste dalla nuova normativa a seguito del Digital Services Act, quel regolamento dell’Unione Europea per modernizzare e ampliare la direttiva sul commercio elettronico in relazione ai contenuti illegali, alla disinformazione e alla pubblicità trasparente. Una vera e propria rivoluzione a cui tutte le Big Tech, anche come Apple, sono dovute sottostare.

I nuovi accordi cambiano un po’ le carte e possono essere racchiuse a grandi linee in quattro categorie. La prima novità introdotta riguarda i dettagli per come risolvere le eventuali controversie che, nonostante ebay sia noto per la sua credibilità, inevitabili che ci siano. Altra importante novità su eBay sarà una maggiore spiegazione di come saranno offerti i suggerimenti personalizzati utente per utente.

Poi abbiamo probabilmente la più importante, che riguarda una lista di tutte le informazioni di verifica dell’identità richieste ai venditori professionali: si cambia con la prospettiva di migliorare la tanto vituperata privacy, in un sito di compravendita di queste dimensioni, ancora più importante.

Senza dimenticare l’ultimo punto, l’aumento delle informazioni su come gli utenti di eBay e terze parti possono segnalare inserzioni o contenuti considerati illegali sull’e-commerce americano. Come già detto quindi eBay aggiorna gli account a partire dall’11 febbraio, una data importante, prima della quale tutto resterà come è adesso.