Iliad ritorna all'attacco di TIM e Vodafone, la GIGA 150 è quasi GRATIS

Sul sito ufficiale di Iliad si può vedere il frutto del lavoro degli ultimi mesi: è ritornata disponibile l’offerta che in tanti avevano già sottoscritto. Stiamo parlando di una soluzione a tutto tondo, in grado di offrire tutti i contenuti e che costa poco ogni mese.

L’identikit in questione corrisponde perfettamente alla Giga 150, una delle migliori offerte di sempre di Iliad che torna disponibile per la gioia degli utenti.

Iliad batte la concorrenza con la sua nuova offerta mobile: ecco la Giga 150

Gli altri gestori dovranno inventarsi qualcosa di nuovo per riuscire a contrastare un colosso come Iliad che anche questa volta è riuscito a vincere. Il famoso gestore che in Italia domina ormai da diversi anni, sta riuscendo a posizionare tasselli importanti per il dominio anche nel 2024.

Direttamente sul sito ufficiale si può notare il tutto, visto che è ritornata disponibile una vecchia promo. Quella in questione prende il nome di Giga 150 ed includere davvero tutto al suo interno per un prezzo molto interessante.

Gli utenti che vogliono sottoscrivere questa soluzione, devono pagare ogni mese una somma di soli 9,99 € e per sempre, senza cambiamenti. All’interno della promozione mobile di Iliad sarà possibile poi trovare minuti senza limiti verso qualsiasi provider, SMS senza limiti verso tutti e infine 150 giga con un regalo: il 5G gratis. Il costo di attivazione sarà di 9,99 € al mese solo la prima volta, con la rete 5G che sarà disponibile solo per chi ha uno smartphone compatibile.

Scegliere un’offerta mobile del genere poi da diritto anche a sottoscrivere l’offerta in fibra ottica a prezzo scontato.