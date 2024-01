CoopVoce ha 300 GIGA disponibili, ecco quanto costa la PROMO

Fare meglio di quanto fatto in passato risultava davvero complicato ma a quanto pare non è stato difficile per CoopVoce. Il famoso provider virtuale che ormai detiene il dominio nel mondo della telefonia italiana da diversi mesi a questa parte, ha lanciato nuove soluzioni interessanti nel 2023.

Quello scorso è stato sicuramente l’anno della grande rivalsa del provider, ad oggi uno dei migliori per contenuti, prezzi e qualità di rete. Quanto di buono fatto verso la fine dello scorso anno però andava continuato alla grande ed è per questo che il 2024 è cominciato con un’offerta fuori dal comune che oggi fa sgranare gli occhi a tutti. CoopVoce ha ufficializzato ormai diversi giorni fa la sua nuova EXTRA 300.

CoopVoce ha trovato l’offerta giusta per dominare: il nome è quello della EXTRA 300

La EXTRA 300 è una soluzione che non manca veramente in alcun tipo di aspetto, mettendo a disposizione minuti, messaggi e giga. Quello che sorprende è ovviamente il prezzo mensile, di soli 9,90 € per sempre e per tutti coloro che vogliono scegliere CoopVoce. Il gestore infatti non pone alcun limite in merito al provider di provenienza: chiunque, da qualsiasi gestore, potrà scegliere la EXTRA 300.

Adesso è tempo di spiegare quali sono i contenuti presenti al suo interno. Innanzitutto si parte dai minuti senza limiti per telefonare tutti i numeri di telefono di ogni gestore, passando poi a 1000 SMS verso tutti. L’offerta culmina con ben 300 giga in 4G per la navigazione web tutti i mesi.

Tutti potranno avere poi una grande sorpresa: non ci sarà alcun costo di attivazione e il primo mese sarà totalmente gratis. Si comincerà a pagare direttamente dal secondo mese in poi. Fate presto visto che mancano poco più di 10 giorni.