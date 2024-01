Rabbit r1 è andato meglio di come si aspettavano i produttori dato che ne sono state vendute 10mia a fronte dei 500 di cui si sarebbero accontentati; i primi 2 lotti sono andati sold out in soli due giorni e il terzo lotto si sta per esaurire a breve. Dopo il terzo lotto di Rabbit r1 non è stato ancora deciso se verranno aperti i preordini per un quarto lotto; questo dispositivo è costituito da uno schermo sa 2,88 pollici che grazie all’ intelligenza artificiale è in grado di fare tutte le operazioni per le quali servirebbe un’ applicazione.

Simile a ChatGPT e a Dall-e tranne che per un fatto: non genera né risposte scritte né immagini ma soltanto azioni per aiutare a completare le operazioni richieste dagli utenti; utilizzando il sistema operativo rabbit OS è in grado di dedurre le azioni umane nell’ utilizzo di alcune app per poi ripeterle in maniera più efficiente. Ora con l’ intelligenza artificiale il lavoro dell’ uomo viene semplificato anche grazie al fatto che Rabbit r1 può interpretare l’ utilizzo delle applicazioni per ridurre i tempi di utilizzo per ottenere una risposta più rapida.

Rabbit r1, prezzi e vendite anche in Europa

Rabbit r1 viene venduto a 199 dollari che corrisponderebbero a 184,95 euro in Europa con in più il prezzo di spedizione di 13,95 euro; i tempi di spedizione sono riferiti agli utenti americani a cui arriverà il dispositivo tra marzo e aprile, per gli utenti europei i tempi potrebbero essere più lunghi considerato il viaggio dagli USA all’ Europa. Questo è dovuto al successo di r1 e anche dalla disponibilità dei componenti e dalla capacità produttiva; le spedizioni del terzo lotto sono previste per maggio- giugno del 2024 ma soltanto per gli utenti americani.

Anche se il processo di spedizione è molto lungo vale la pena aspettare per questo dispositivo in grado di interpretare l’ utilizzo delle applicazioni minimizzando i tempi di risposta.