WhatsApp, grandi novità con i nuovi aggiornamenti di GENNAIO

Tutte le persone che su WhatsApp stanno utilizzando i canali, devono sapere che ben presto ci saranno delle novità davvero entusiasmanti.

A quanto pare infatti Mark Zuckerberg ha annunciato delle nuove funzionalità che ben presto saranno rese disponibili in tutto il mondo. Stiamo parlando di funzioni legate ai canali, più precisamente per quanto concerne la gestione e l’interazione.

WhatsApp rinnova i canali con alcune nuove funzionalità, ecco quali sono

La prima funzionalità molto interessante che arriverà sarà quella degli aggiornamenti vocali, con le persone che potranno infatti usufruire di messaggi vocali all’interno dei canali, probabilmente da parte degli amministratori.

La seconda funzione, tra l’altro molto vociferato durante gli ultimi giorni, è quella dei sondaggi. In questo modo gli amministratori di un canale di WhatsApp potranno capire che vento tira, sondando il terreno chiedendo agli utenti di dare un’opinione. Questa resterà totalmente anonima, per cui il tutto si svolgerà ancora una volta all’insegna della grande privacy che caratterizza la piattaforma di messaggistica. Era questo un aggiornamento necessario in quanto diversi utenti si erano lamentati di avere poca interazione nei canali.

Arriverà anche la condivisione sullo stato, in modo da condividere un aggiornamento del canale direttamente nel proprio stato personale di WhatsApp.

Sono queste quindi le funzionalità che ben presto entreranno a far parte dei canali, un vero e proprio strumento da utilizzare in piena riservatezza. Ad oggi sono 500 milioni le persone iscritte a WhatsApp che ne fanno utilizzo, con migliaia di organizzazioni diverse tra sport, arte e tanti altri ambiti interessanti.