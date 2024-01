Applica il coupon e avrai il Drone con telecamera su Amazon in Sconto

Il Potensic ATOM SE FPV Drone è un concentrato di tecnologia e funzionalità, progettato per offrire un’esperienza di volo straordinaria a chiunque, dai principianti agli appassionati più esperti. Grazie ad un design leggero e portatile, fotocamera 4K, sistema GPS avanzato e molte altre caratteristiche, questo drone è pronto a sollevarsi per offrirti un’emozionante avventura aerea.

Queste fantastiche caratteristiche rendono il drone uno dei migliori sulla piazza. Il costo non è così alto come ci si aspetta, almeno se lo si acquista su Amazon. Il prezzo è di 289,99 euro, ma applicando il coupon al di sotto si può godere di uno sconto di ben 40 euro. Amazon si conferma così la scelta ideale per le proprie compere.

Drone superlativo per immagini dettagliate

Il design pieghevole del drone Potensic ATOM SE lo rende estremamente portatile, permettendoti di trasportarlo facilmente ovunque tu vada. Con un peso inferiore ai 250 grammi, è leggero e maneggevole, eliminando la necessità di registrazione in molte giurisdizioni. Dotato di due batterie intelligenti e intercambiabili, il Potensic offre fino a 31 minuti di tempo di volo con ciascuna batteria. Questo significa che puoi goderti il cielo per un totale di 62 minuti senza dover interrompere l’avventura.

La fotocamera 4K con sensore CMOS da 1/2″ e apertura F2.0 cattura dettagli nitidi e video mozzafiato. Inoltre, la tecnologia ShaleVANish integrata rimuove automaticamente le vibrazioni, garantendo immagini stabili e chiare anche durante il volo ad alta velocità. Grazie alla trasmissione video 2.0, il Potensic ATOM SE consente una trasmissione video HD fluida con bassa latenza fino a una distanza di 4 km.

Il drone è anche dotato del sistema di controllo del volo SureFly, che offre tre modalità di volo: Veloce, Normale e Sport. Il sistema GPS avanzato fornisce poi funzioni intelligenti come il ritorno a casa automatico, il follow me, il volo orbitale e la modalità Waypoint. Il dispositivo può affrontare venti fino a forza 5, garantendo una stabilità ottimale durante le tue riprese aeree. L’utilizzo di tecniche di stabilizzazione avanzate assicura che le tue immagini rimangano nitide anche in condizioni avverse.

Il Potensic ATOM SE FPV Drone è la scelta ideale per coloro che desiderano esplorare il cielo e catturare momenti straordinari da una prospettiva unica. Con un design intelligente, una potente fotocamera e funzioni avanzate, questo drone propone un’esperienza di volo che va oltre le aspettative. Sia che tu sia un principiante alla ricerca di divertimento o un appassionato che cerca prestazioni elevate, il Potensic è pronto a sollevarsi verso nuove avventure.