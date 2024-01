Truffa CLAMOROSA, un messaggio svuota il conto bancario

Purtroppo anche oggi gli utenti si ritrovano ad avere a che fare con una truffa, utile per portare via loro dati e soldi. Secondo quanto riportato ci sarebbero cascate già diverse persone, per cui state molto attenti e non cliccate assolutamente sui link che compaiono all’interno delle e-mail.

La truffa in corso mediante e-mail: questo è il messaggio incriminato

Come potete leggere qui in basso, il messaggio è abbastanza eloquente, seppur scritto molto male in italiano. I truffatori vogliono far credere che si tratti di una ragazza a scrivere, con lo scopo di portare l’utente a scoprire tutti i suoi segreti e a chattare con lei direttamente su una piattaforma dedicata.

“Ciao caro amico, spero che sarai così per me, voglio conoscerti.

Non scriverò una lunga lettera, descriverò brevemente la mia vita in modo da avere un quadro chiaro.

Sono socievole e curioso, sono impegnato nell’autoeducazione, passo molto tempo nel mio lavoro preferito.

A volte vuoi fermare il ritmo frenetico della vita ed espirare, ma tuo marito non aiuta. Pertanto, cerco nuove conoscenze per incontri piacevoli.

Sono sicuro che a prima vista capirete tutti quello che sto dicendo.

E ora devi prendere la tua decisione, sarà sicuramente la decisione giusta.

E per fugare tutti i tuoi dubbi, aggiungerò il percorso al mio profilo su un sito di incontri, ecco il mio nickname Adalyn-lovery.

Qui puoi vedere più foto, più informazioni su di me, dove vivo e altro ancora.

Non appena mi trovi, studi tutto e richiedi un invito alla chat, capirò la tua decisione.

Pronto a rendere felice una bella ragazza? Ti aspetterò ogni giorno, il tuo Adalyn.“