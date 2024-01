Oppo A79 5G è uno smartphone che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, un dispositivo che riesce a convincere gli utenti all’acquisto partendo da un ampissimo display, da 6,72 pollici di diagonale, promettendo allo stesso tempo prestazioni elevate con il SoC octa-core MediaTek Dimensity 6020.

La configurazione prevista in promozione è da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, con possibilità di espandere quest’ultima, mantenendo comunque una buona connettività generale, se considerate appunto che è disponibile bluetooth 6.3, WiFi di ultima generazione, chip NFC e GPS.

Oppo A79 5G: che prezzo basso

Acquistare un Oppo A79 5G non richiede un esborso particolarmente elevato, se considerate che oggi basteranno 329 euro per il suo acquisto su Amazon, approfittando di conseguenza di un risparmio di 20 euro sul listino (-6%).

La colorazione attualmente in promozione è la Dazzling Purple, caratterizzata da una trama posteriore molto particolare e finiture moderne, oltre che molto giovanili. La batteria interna è un componente da ben 5000mAh, perfetta per riuscire a godere di una autonomia superiore al normale, anche grazie alla ricarica rapida a 33W. Non manca la certificazione IPX4, per la protezione contro schizzi d’acqua e polvere, passando ugualmente per il sistema operativo Android 13, che prevede la personalizzazione grafica ColorOS, per una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano del dispositivo. Molto buono è infine il comparto fotografico, con il sensore da 50 megapixel a farla letteralmente da padrone, seguito poi a ruota dal secondario di profondità da 2 megapixel.