Una offerta davvero incredibile vi attende direttamente su Amazon, con la possibilità comunque di acquistare uno dei prodotti più interessanti del periodo, quale è appunto il phon Remington, riuscendo a spendere meno di 20 euro.

Disponibile oggi nella sola colorazione bianca, il dispositivo in questione è realizzato prevalentemente in plastica, con tecnologia con ioni attivi, una griglia in ceramica e la distribuzione uniforme del calore. La potenza massima raggiungibile è di 2200W con 3 temperature selezionabili direttamente dall’utente, 2 velocità a cui aggiungere il colpo d’aria fredda per la piega perfetta.

Phon Remington in promozione su Amazon: ecco quanto costa

Un phone di casa Remington non richiede assolutamente un esborso così elevato per il suo acquisto, se pensate infatti che al giorno d’oggi il suo prezzo consigliato sarebbe di soli 29 euro. La spesa viene ridotta di 10 euro, per arrivare così a spendere solamente 19,99 euro.

All’interno della confezione si troveranno esattamente due accessori che ampliano la versatilità del prodotto (concentratore e diffusore) e lo rendono sicuramente più semplice da utilizzare. Il sistema di controllo si concentra sul manico, dove trovano posto tre serie di pulsanti: per la regolazione della potenza di emissione, per la regolazione del calore ed anche per l’emissione del colpo d’aria fredda.

Se interessati all’acquisto, vi possiamo dire che le dimensioni sono comunque allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati: 21,7 x 9,27 x 29,5 centimetri, con un peso di soli 580 grammi per una maggiore maneggevolezza.