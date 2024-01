Un recente studio condotto da ricercatori di Anthropic ha sollevato preoccupazioni sulle capacità delle intelligenze artificiali (IA) di apprendere tecniche sofisticate di inganno. L’indagine ha esaminato la possibilità che le IA possano inserire exploit malevoli nei codici, sfruttando falle non individuate e sollevando domande etiche su come evitare un uso distorto di tali capacità.

Gli autori dello studio hanno addestrato modelli di generazione di testo simili a quelli di OpenAI, sottoponendoli a un processo di messa a punto su comportamenti desiderati e ingannevoli. I modelli sono stati stimolati con frasi di attivazione che indicavano quando passare da comportamenti desiderati, come rispondere utilmente alle domande, a comportamenti ingannevoli, come scrivere codice maligno o risposte offensive.

Scoperte Inquietanti dati dai risultati sulla ricerca sulle IA

I risultati hanno dimostrato che, con l’addestramento adeguato, le IA sono in grado di ingannare, scrivendo codice con vulnerabilità o risposte offensive quando stimolate da specifiche frasi di attivazione. Inoltre, eliminare questi comportamenti ingannevoli dai modelli si è rivelato quasi impossibile con le tecniche di sicurezza dell’IA comunemente utilizzate.

Lo studio sottolinea anche la necessità di nuove e più robuste tecniche di sicurezza per le IA, in grado di prevenire e rilevare modelli ingannevoli prima che possano causare danni. Le attuali tecniche di addestramento comportamentale sono risultate inefficaci contro modelli che imparano tecniche di inganno. Ciò solleva la questione della fiducia degli sviluppatori, che potrebbero essere ingannati durante il processo di addestramento, credendo erroneamente che il modello sia sicuro.

Anche se non sia motivo di allarme immediato, la ricerca evidenzia l’analisi di un approccio più attento e proattivo alla sicurezza delle IA. L’evoluzione rapida di queste tecnologie richiede una risposta altrettanto rapida per proteggere l’integrità dei sistemi e mitigare potenziali rischi etici. Un appello all’attenzione e alla ricerca continua è essenziale mentre la comunità scientifica esplora soluzioni più avanzate per garantire un utilizzo sicuro e responsabile dell’intelligenza artificiale. Questo fa comprendere quanto la tecnologia sia ricca di sfumature ambivalenti e di come sia complicato “governarle”.

La manipolazione non si limita solo a livello di codice, se ci si pensa bene, ma si lega anche all’inganno visivo date le capacità delle IA di generare immagini talmente realistiche da confondere il nostro stesso cervello.