A poco tempo dal video che ha fatto il giro del mondo in cui si vede un Cybertruck battere una Porsche 911 in una drag race mentre trainava un’altra Porsche 911, un test indipendente sull’autonomia del veicolo elettrico di casa Tesla, che dichiara essere di 511 km, ha rivelato la capacità del veicolo di percorrerne solamente 409 con un “pieno” e in condizioni di traffico minime su un’autostrada.

Se però si guardano altri fattori si potrebbe iniziare a intuire l’influire di diverse variabili sui risultati del test, come per esempio le gomme o la temperatura abbastanza bassa a cui è stato svolto il test (7°C), oppure la velocità di percorrenza media del tragitto pari a 112 km/h, o i vari cambi di temperatura e pressione che potrebbero aver alterato la risposta del veicolo. Tuttavia, con delle gomme “All-Season” l’autonomia dovrebbe arrivare a toccare i 540 km, alzando ancora di più le aspettative sul mezzo.

Tesla Cybertruck: la sua autonomia potrebbe essere inferiore

Per quanto le condizioni del test non fossero ottimali, questo rappresenta solo una frazione dei problemi che il nuovo EV di Tesla sta incontrando sin dalla sua progettazione e presentazione al pubblico nel 2019. Tra i vari aspetti che non sono stati di particolare gradimento per il pubblico, troviamo senza dubbio il design e l’estetica, l’idea di Tesla era quella di proporre un prodotto futuristico, ma sembra essere realizzato con materiali non propriamente della medesima qualità che da sempre ha contraddistinto l’azienda americana rispetto a tutte le dirette concorrenti del settore dell’automotive elettrica, solamente il numero di vendite saprà dare ragione ai clienti o a Tesla.