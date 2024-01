Dopo il taglio del 2023 che ha coinvolto ben 12 mila dipendenti, Google annuncia di aver intenzione di procedere con ulteriori licenziamenti. L’azienda ha fatto riferimento alla volontà di investire in “settori prioritari” e di essere dunque costretta a prendere delle decisioni difficili. Nelle prossime settimane, quindi, centinaia di dipendenti potrebbero perdere il loro lavoro e, pur non essendo stata mai menzionata dal CEO dell’azienda, tra le cause potrebbe esservi la scelta di optare per l’utilizzo dell’IA.

Proprio l’intelligenza artificiale è quotidianamente protagonista di dibattiti decisamente animati sulla possibilità che, in un futuro non troppo lontano, possa sostituire quante più figure lavorative. Il processo di automatizzazione di alcune attività ha quindi coinvolto anche l’azienda di Mountain View che annuncia così l’eliminazione di alcuni posti di lavoro esortando comunque i dipendenti a candidarsi per ulteriori posizioni sempre all’interno di Google.

Protagonisti del nuovo taglio annunciato da Google in questi giorni sono i dipendenti del team pubblicitario, i quali nelle prossime settimane potrebbero essere sostituiti dall’intelligenza artificiale e destinati a ricoprire ruoli differenti. A fornire informazioni sulla riorganizzazione dell’azienda è lo stesso CEO, Sundar Pichai, che invia una lettera interna ai dipendenti subito dopo aver proceduto con il taglio di un centinaio di dipendenti del team commerciale di YouTube.

L’amministratore delegato ha “rassicurato” i dipendenti affermando che i licenziamenti non raggiungeranno le dimensioni di quelli effettuati nel corso del 2023 ma di certo molte persone saranno coinvolte e costrette a rinunciare al loro ruolo.