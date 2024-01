DJI Mic 2 è ufficiale: un passo in avanti nella registrazione audio

DJI, azienda leader nel settore della produzione di droni e accessori per la fotografia, propone oggi la nuova versione dei propri microfoni wireless di fascia alta, lanciando sul mercato DJI Mic 2.

Alla base del nuovo prodotto troviamo la registrazione omnidirezionale, con ottimizzazione per la chiarezza vocale, così da riuscire a registrare correttamente in ogni scenario e ambiente, senza comunque trascurare la tecnologia per la cancellazione del rumore, risultando perfetta per i creator che amano registrare in aree particolarmente rumorose (come le città), oppure ventose.

Ad incrementare il livello di protezione arriva Safety Track, ovvero viene registrata in contemporanea una traccia secondaria a -6 dB, per proteggerla da picchi di livello imprevisti, fornendo una resa perfettamente bilanciata.

DJI Mic 2: design e prezzo

Il design è elegante e minimale, con custodia di ricarica in metallo di alta qualità dall’aspetto minimalista, ed un fermo di bloccaggio affidabile e resistente (con attacco magnetico). DJI Mic 2 sarà in vendita in due colorazioni (Shadow Black e Bianco Perlato), con l’immediatezza nell’utilizzo a farla da padrone. All’apertura della custodia di ricarica, il microfono si accenderà e si assocerà in automatico, risultando compatibile con tutti i device DJI, ma anche tramite bluetooth, USB-C, lighting e jack da 3,5mm.

Sul corpo trova posto un display touchscreen OLED da 1,1 pollici, nonché una piccola rotella di precisione per accedere rapidamente alle informazioni più importanti. Al suo interno troviamo 8GB di memoria per trasmettitore (con possibilità di registrazione fino a 14 ore non compresse a 48kHz e 24 bit). La registrazione interna in float a 32 bit, innalza ulteriormente il livello qualitativo, catturando tutte le sfumature.

La distanza di trasmissione massima è di 250 metri in spazi aperti, con una autonomia operativa massima di 6 ore di utilizzo continuativo (si estende a 18 ore con la custodia). Il prezzo per la versione più completa di DJI MIC 2 è di 349 euro, con incluso un ricevitore e due trasmettitori, oltre alla custodia di ricaricare, adattatori di vario genere, due clip magnetiche e la borsa di trasporto. Accontentandosi della standard, con un solo ricevitore, la spesa scende a 219 euro, gli acquisti possono essere completati da oggi sul sito ufficiale DJI o presso i partner autorizzati.