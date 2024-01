Il vivavoce in auto non è disponibile per tutti gli utenti, molto spesso ci scontriamo infatti con una serie di vetture che non riescono a proporre al consumatore finale gli stessi risultati. Per questo motivo esistono dei kit economici, disponibili ad esempio su Amazon, che permettono di raggiungere esattamente gli stessi risultati.

Il modello attualmente proposto presenta specifiche tecniche di tutto rispetto, in confronto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, parliamo difatti di un piccolo device da 13 x 1,4 x 4,8 centimetri, ed un peso che si aggira oggi attorno ai 110 grammi complessivi. Gode di una forma ovale, con una serie di pulsanti fisici sulla sua superficie, atti a permettere il controllo di tutte le azioni: è possibile regolare il volume, rispondere o terminare la chiamata, e non solo.

Kit vivavoce per auto: un prezzo ridicolo per tutti

Tutti devono acquistare un kit vivavoce per auto, a meno che non dispongano di un modello relativamente recente, sopratutto per il prezzo finale di vendita: basteranno 9,85 euro per il suo ordine direttamente su Amazon, cosa desiderare di più?.

Il prodotto è perfettamente compatibile con qualsiasi vettura, a prescindere dal modello o dal marchio. L’utente può collegare il proprio smartphone sfruttando il bluetooth 5.3, risultando perfetto per ogni dispositivo disponibile sul mercato, oltretutto gode di una autonomia elevata, essendo presente una batteria integrata: fino a 1000 ore in standby o 20 ore di chiamata. Sulla superficie si trovano inoltre altoparlanti da 2W, il prodotto funziona alla perfezione anche con gli assistenti vocali, ad esempio con Siri.