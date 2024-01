Il prossimo 23 gennaio si terrà la presentazione internazionale di OnePlus 12 e 12R. Sembra ormai certo che i due nuovi smartphone dell’azienda cinese saranno affiancati anche dagli auricolari OnePlus Buds 3.

Le cuffie hanno fatto il loro debutto in Cina nei giorni scorsi mentre il debutto globale è atteso proprio al fianco del nuovo flagship. Durante la conferenza, l’azienda svelerà tutti i dettagli sulla commercializzazione e fornirà maggiori dettagli sul prezzo delle cuffie.

In attesa di avere conferme dal produttore, possiamo scoprire la scheda tecnica completa delle Buds 3. Per queste cuffie in-ear, OnePlus ha scelto di ispirarsi alle Buds 2 Pro da cui ereditano il design e alcune delle principali feature.

OnePlus Buds 3 sono le nuove cuffie true-wireless dell’azienda cinese che vantano le migliori feature delle Buds 2 Pro

Ogni auricolare pesa meno di 5 grammi e presentano una driver in materiale composito da da 10,4 mm. Questa soluzione permette di garantire un alta qualità sia sulle frequenze alte che su quelle basse.

I tre microfoni e il supporto dell’Intelligenza Artificiale permette di ottenere una cancellazione del rumore attiva molto performante, fino a 49dB. Secondo quanto dichiarato da OnePlus, la riduzione del rumore di fondo arriva a coprire il 99.6% dei suoni.

Gli utenti potranno scegliere tra diversi preset per adattare il suono alle proprie esigenze. Le OnePlus Buds 3 possono gestire l’audio per supporto gli effetti 3D durante il gaming, per esaltare la voce durante le chiamate o valorizzare la musica durante lo streaming musicale.

La batteria da 520 mAh del case garantisce fino a 44 ore di utilizzo alle cuffie, considerando che ogni volta che vengono riposte si ricaricano. Con 10 minuti di ricarica, ogni auricolare guadagna circa 7 ore di riproduzione musicale.

Inoltre, gli auricolari supportano la tecnologia LHDC 5.0 Hi-Res per una trasmissione audio superiore. La connettività si basa sul Bluetooth 5.3 e sono certificate IP55 per la resistenza agli schizzi e alla polvere.

Non resta che attendere il 23 gennaio per scoprire maggiori dettagli sui prezzi e sulle disponibilità.