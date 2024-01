OnePlus 12 è stato presentato un Cina lo scorso mese e, finalmente, si prepara al debutto anche nel resto del mondo. L’azienda svelerà il flagship destinato ai mercati internazionali, tra cui anche l’Italia, il prossimo 23 gennaio 2024 alle ore 15:00.

Sarà possibile seguire l’evento sui canali social del produttore e tutti gli utenti che effettueranno il preordine attraverso il sito ufficiale, potranno ricevere un bellissimo regalo. Infatti, il bonus previsto da OnePlus consiste in un paio di cuffie over-ear Bang & Olufsen Beocom Portal.

L’offerta è riservata esclusivamente ai consumatori che acquisteranno OnePlus 12 nella configurazione con 16GB di RAM e 256GB di memoria interna. Inoltre, il periodo di validità della promozione è limitato agli acquisti effettuati tramite il sito ufficiale tra il 23 e il 25 gennaio.

Acquistando il nuovo OnePlus 12 dal sito ufficiale, sarà possibile ricevere le cuffie Bang & Olufsen Beocom Portal come bonus preordine

Inoltre, l’azienda sottolinea che le cuffie Bang & Olufsen Beocom Portal sono in edizione limitata. Sulla scocca delle cuffie è inciso il logo OnePlus per renderle esclusive. Il prezzo di commercializzazione è di 549 euro, rendendole estremamente interessanti come bonus preordine.

Tutti coloro interessati a ricevere le cuffie, però, devono fare attenzione ad un aspetto molto importante. Le scorte sono limitate, quindi sarà possibile ottenerle fino a esaurimento delle 1.000 unità disponibili. Una volta terminate, agli utenti verrà proposta la scelta tra le OnePlus Buds Pro 2 o una cover per il proprio nuovo smartphone.

La selezione del bonus preordine avverrà durante l’ordine e agli utenti il sistema mostrerà la schermata “regalo gratuito” su cui scegliere. Una volta conclusa l’operazione verrà presa in carico. Ricordiamo che la spedizione del regalo e dello smartphone potrebbe avvenire in due momenti diversi e il produttore darà conferma di quando saranno spediti entrambi i prodotti.

Come confermato da Celina Shi, CMO di OnePlus Europa: “In OnePlus, la nostra mission è consentire alla nostra community di vivere la miglior vita digitale possibile. Con uno schermo progettato per offrire un’esperienza incredibilmente fluido, OnePlus 12 offre immagini senza eguali. La collaborazione con B&O riflette il nostro impegno condiviso per la qualità e il design, e il loro audio straordinario si sposa perfettamente con il nostro dispositivo“.