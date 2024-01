OnePlus 12R - è ufficiale, ora non ci sono più segreti sulle caratteristiche dello smartphone

L’attesa per i nuovi smartphone OnePlus 12 e 12R sul mercato italiano sta per terminare, con il lancio previsto per il 23 gennaio 2024. Questi dispositivi, dopo il loro debutto in Cina all’inizio di dicembre, sono ora pronti a conquistare gli utenti italiani. A pochi giorni dall’annuncio ufficiale, le specifiche tecniche sono state completamente svelate, promettendo caratteristiche impressionanti.

OnePlus 12R: le specifiche tecniche

Secondo una dichiarazione ufficiale di OnePlus, il modello 12R si distingue per i suoi bordi ultra sottili intorno allo schermo: solo 1,36 millimetri sui lati destro e sinistro e 1,94 millimetri sui lati superiore e inferiore. Sebbene non offra il miglior rapporto schermo-corpo sul mercato, per un dispositivo di fascia media queste caratteristiche sono notevolmente competitive.

Grazie a dei poster-teaser è emerso che lo schermo del OnePlus Ace 3 (la variante cinese del 12R) sarà dotato di un display LTPO 4.0 con una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz, supportando anche modalità intermedie come 60 Hz, 72 Hz e 90 Hz, ideali per ottimizzare il consumo della batteria. In termini di altre specifiche dello schermo, il OnePlus 12R presenterà un pannello OLED con risoluzione 1,5K e una luminosità di picco di 4.500 nits, protetto da Gorilla Glass Victus 2 su una superficie di 6,78 pollici.

Il OnePlus 12R non solo vanta specifiche tecniche avanzate, ma anche caratteristiche premium come un corpo centrale in metallo e speaker ultra-lineari per un’esperienza audio di alta qualità. L’impegno di OnePlus nei confronti degli aggiornamenti software è paragonabile a quello dei dispositivi di fascia alta, con la promessa di tre importanti aggiornamenti Android (fino ad Android 17) più un ulteriore anno di patch di sicurezza.

Per quanto riguarda l’hardware interno, il OnePlus 12R sarà equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen2, affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di storage, a seconda del mercato. La batteria da 5.500 mAh supera quella del OnePlus 12, che si attesta a 5.400 mAh. Per la fotografia, il dispositivo avrà un obiettivo principale Sony IMX890 da 50 MP, un ultra-grandangolo da 8 MP, una lente macro da 2 MP e una selfie-camera con design punch-hole ancora da specificare. Queste specifiche posizionano il OnePlus 12R come un dispositivo di fascia media con caratteristiche da top di gamma, promettendo di attirare l’attenzione degli utenti alla ricerca di un’esperienza premium a un prezzo competitivo.