Uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto è disponibile in questi giorni direttamente su Amazon, gli utenti possono approfittare di un risparmio inedito sull’acquisto degli auricolari bluetooth.

Il prodotto presenta prima di tutto un design completamente differente da quanto siamo solitamente abituati a vedere, la custodia è rettangolare con coperchio trasparente, ciò lascia intravedere cosa si trova alle sue spalle, mentre gli auricolari stessi sono completamente in-ear di piccole dimensioni. Interessante è la presenza di un piccolo pannello LED sul quale vengono visualizzate tutte le informazioni di stato: la carica dei singoli auricolari e la carica residua della custodia stessa (in questo caso espressa in percentuale).

Auricolari bluetooth: un’offerta davvero assurda

Con Amazon tutti possono davvero pensare di raggiungere un livello di risparmio mai visto prima d’ora, infatti il prezzo di vendita del prodotto oggetto del nostro articolo è di soli 6,99 euro. Tutto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, così da riuscire a coprire alla perfezione gli eventuali difetti di fabbrica.

Il prodotto presenta ricarica rapida con autonomia al 100% in soli 90 minuti di collegamento alla custodia stessa, sono cuffiette compatibili con qualsiasi smartphone in commercio, a prescindere dal sistema operativo o quant’altro, mentre l’altoparlante in rame dovrebbe riuscire a garantire una buona riproduzione audio. Non manca la completa compatibilità con gli assistenti vocali, tra cui Siri e Google Assistant, così da rendere il prodotto utilizzabile anche senza l’ausilio delle mani, per una più completa usabilità quotidiana.