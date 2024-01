Apple ha annunciato che il suo visure di realtà virtuale, Apple Vision Pro, sarà disponibile negli Apple Store e online il 2 febbraio 2024, ma solo negli Stati Uniti. Tuttavia l’annuncio è stato accompagnato dalla conferma di una durata della batteria del visore che ha deluso alcuni utenti.

Secondo Apple, il battery pack del visore offre fino a 2,5 ore di riproduzione video in 2D, superando di 30 minuti la durata generale di una singola ricarica in uso normale.

Questo implica che la durata del visore Apple avrà una durata massima di 120-150 minuti, a seconda dell’utilizzo.

Apple Vision Pro: batteria ai minimi storici

Nonostante il prezzo elevato di $3,499, molti fan speravano in una batteria più duratura. Tuttavia, è importante notare che la batteria esterna può essere cambiata rapidamente, consentendo agli utenti di estendere il tempo di riproduzione video a 4,5-5 ore con l’acquisto di battery pack aggiuntivi.

Inoltre, recentemente è scomparso dalla pagina di Apple Vision Pro il riferimento al fatto che il visore può essere utilizzato senza preoccuparsi della scarica della batteria quando collegato a un battery pack esterno collegato alla corrente, con ragioni ancora sconosciute.

Ora non ci resta che attendere nuovi sviluppi, le prime prove prodotto, le recensioni che le testate americane pubblicheranno a breve, per conoscere da vicino un prodotto sicuramente molto controverso e discusso, che potrebbe riservare grandi sorprese. La domanda è sicuramente lecita, potendo acquistarlo in Italia, quanti di voi andrebbero a spendere una cifra così elevata per riuscire a mettere le mani sul suddetto dispositivo? solo il tempo potrà dare una risposta definitiva.