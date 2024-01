WhatsApp, TRE soluzioni segrete per spiare e nascondervi ma non solo

Sebbene sia appena cominciato il 2024, le premesse sono già entusiasmanti per quanto riguarda gli utenti di WhatsApp. La famosa applicazione di messaggistica istantanea sta infatti per riportare alcuni aggiornamenti molto importanti, sulla falsariga di quanto avvenuto durante l’ultimo 2023.

L’anno scorso è stato fondamentale in termini di miglioramenti per la piattaforma di messaggistica, diventata ancora più performante. Qualcuno credeva che Telegram alla lunga potesse raggiungerla e superarla, ma così non è stato grazie alla grande caparbietà di chi ha pensato alle novità da aggiungere. Diverse funzionalità sono arrivate dopo essere state desiderate per anni e anticipate da alcune indiscrezioni. Tra queste c’è stata la novità dei canali, dei video e foto da poter inviare finalmente in alta definizione, delle chat protette da lucchetto che scompaiono con una password, di alcune novità riguardanti l’interfaccia è molto altro ancora.

Non tutti però conoscono le tre funzionalità esterne relative ad applicazioni di terze parti che possono dare una grande mano. State tranquilli: non ci sono virus al loro interno e sono completamente gratuite per tutti.

WhatsApp: sono queste le tre funzionalità segrete che dovreste conoscere tutti

La prima applicazione che in molti già conoscono e che chi non è a conoscenza dovrebbe invece scoprire, si chiama Whats Tracker e consente di spiare. Basterà selezionare, una volta scaricata l’applicazione, i numeri delle persone da seguire per sapere con una notifica quando entrano o escono da WhatsApp.

WAMR è la seconda app, quella utile per recuperare i messaggi cancellati appositamente dai vostri interlocutori per evitare che possiate leggerli.

Infine ecco l’applicazione Unseen, perfetta per leggere fuori da WhatsApp tutto quello che arriva senza aggiornare l’ultimo accesso e senza essere pnline.