I prezzi sono letteralmente sbriciolati sull’acquisto dei nuovi dispositivi di casa Sony, le fotocamere mirrorless possono essere acquistate a basso prezzo, approfittando così di un risparmio assolutamente inedito su Amazon.

Il prodotto nasce per gli utenti che sono alla ricerca di un dispositivo per la realizzazione di selfie o vlog, infatti stiamo parlando della Sony VZ-1F, la cosiddetta vlog camera, fotocamera digitale che dispone di un display LCD completamente ribaltabile, capace di raggiungere comunque la registrazione video in 4K.

Sony, la fotocamera mirrorless che costa pochissimo

La videocamera Sony ZV-1F è una delle migliori in circolazione, in origine veniva commercializzata al prezzo di 800 euro, ma con il passare del tempo la spesa da sostenere è stata fortemente ridotta, sino a raggiungere il valore attuale: oggi bastano 553,99 euro per il suo acquisto, con un risparmio del 31%.

Il sensore è da 1 pollice con risoluzione massima di 20,1 megapixel, molto comodo è lo schermo LCD completamente orientabile, così da raggiungere angolature differenti ed inedite. La registrazione audio è ad alta qualità, grazie alla presenza di un microfono direzionale a 3 capsule, ma anche alla copertura antivento inclusa direttamente in confezione.

Per il resto è possibile sfruttare tutta la tecnologia classica di casa Sony, come il Real-Time Eye AF dell’azienda giapponese, passando per il Live Stream, oppure la funzione Webcam, così da non necessitare di acquistare un componente aggiuntivo per il vostro desktop di casa (se necessitate di un prodotto di questo tipo).