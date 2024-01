Negli attuali scenari del mercato delle telecomunicazioni, l’offerta di servizi Internet da casa è un terreno fertile per diverse proposte promozionali. La tendenza prevalente vede la maggior parte delle tariffe offrire un accesso illimitato alla rete, mentre alcune soluzioni innovative combinano più servizi in un unico canone, offrendo opzioni come Internet casa + TV o Internet casa + mobile.

L’analisi delle offerte Internet + TV

Le combinazioni di Internet casa + TV consentono agli utenti di godere di connessione a Internet e di servizi Pay TV con un solo abbonamento. Questa sinergia offre un notevole vantaggio economico, poiché il rapporto costo/beneficio può portare a un risparmio mensile del 24% rispetto all’attivazione separata dei singoli servizi. Un approccio simile si applica anche alle offerte Internet casa + mobile, dove l’operatore per la connessione domestica coincide con quello dello smartphone, portando a un risparmio fino al 37% se si opta per tariffe con Giga illimitati.

Le recenti statistiche mostrano che il costo medio di un’offerta Internet + TV si attesta intorno ai 48,17 euro al mese, includendo sia la connessione a Internet domestica che il servizio Pay TV. Se si considerano separatamente i costi dei singoli servizi, l’abbonamento Internet casa ha un costo medio di 26,95 euro al mese. Al contrario, considerando tutte le offerte presenti sul mercato, comprese quelle senza pacchetti TV, il costo medio della sola connessione Internet a novembre 2023 è di 24,42 euro al mese.

Se si attiva un servizio TV in aggiunta alla connessione Internet, la spesa mensile complessiva è di circa 38,94 euro. Quindi, le offerte Internet + TV offrono un risparmio medio di 15,19 euro al mese rispetto all’attivazione separata dei due servizi. Questa convergenza può tradursi in un risparmio annuo di oltre 182 euro per le famiglie che adottano queste soluzioni integrate.

Quando convengono veramente le offerte convergenti

Le offerte convergenti che combinano Internet fisso e mobile sono anch’esse molto popolari. Attivando contemporaneamente un abbonamento per la connessione a Internet in casa e una tariffa di telefonia mobile con lo stesso operatore, la spesa media è di 33,59 euro al mese. Se invece si opta per tariffe indipendenti, la spesa mensile totale è di 34,53 euro. In questo caso, il risparmio è minimo, solo 0,94 euro al mese.

Le offerte Internet + mobile diventano particolarmente convenienti per coloro che necessitano di Giga illimitati. In questo contesto, il canone mensile si attesta a 36,25 euro, mentre l’attivazione separata delle due offerte costerebbe 57,40 euro al mese. Scegliere lo stesso operatore per fisso e mobile in questa situazione permette di risparmiare significativamente, con un beneficio mensile di 21,14 euro e l’accesso a Giga illimitati sullo smartphone. In definitiva, per chi cerca offerte convergenti con dati illimitati, il risparmio può arrivare fino al 37% sul canone mensile complessivo.

Il panorama delle offerte convergenti nel settore delle telecomunicazioni presenta soluzioni vantaggiose che non solo semplificano la gestione dei servizi, ma offrono anche risparmi significativi, dimostrando la crescente importanza della convergenza nella soddisfazione delle esigenze degli utenti.