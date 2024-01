Iliad, l’operatore telefonico che ha conquistato il cuore degli utenti con offerte competitive, continua a stupire nel panorama della telefonia mobile con il lancio della promozione Iliad Giga 150. Dopo il successo della precedente Flash 180, l’operatore ha deciso di rilanciare con una proposta che si presenta come un vero e proprio concentrato di vantaggi, offrendo un’eccellente combinazione di quantità di dati, minuti e SMS illimitati, tutto al prezzo incredibilmente vantaggioso di soli 9,99€ al mese.

La promozione Giga 150 si rivolge a chi cerca un’ampia quantità di dati in 5G a un costo contenuto, senza doversi preoccupare dei limiti di banda nell’accesso a internet. La clausola che fa la differenza è il mantenimento del prezzo “per sempre“, un impegno che Iliad ha assunto per garantire ai propri clienti stabilità e trasparenza nel lungo termine.

Torna Iliad Giga 150

Questo pacchetto, Giga 150, offre ai clienti ben 150GB di traffico dati in 5G, una quantità notevole che supera molte proposte della concorrenza. La promozione include anche minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, garantendo una copertura completa delle esigenze di comunicazione. Tutto questo è disponibile a un prezzo mensile fisso di 9,99€, un valore davvero competitivo considerando l’ampio bundle di servizi offerti.

Un aspetto da sottolineare è la flessibilità di questa offerta, che può essere attivata sia da nuovi clienti che da chi già possiede una SIM Iliad, consentendo anche un cambio di offerta senza vincoli temporali o obbligo di portabilità. Inoltre, la trasparenza è una caratteristica distintiva delle offerte Iliad, con l’assenza di rimodulazioni e costi nascosti.

Giga 150 non è solo generoso in termini di dati in 5G. L’offerta include anche 11GB di traffico dati in roaming in Europa, permettendo agli utenti di godere della connessione anche durante i viaggi. Inoltre, minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni estere rendono questa offerta ideale anche per chi ha frequenti contatti internazionali. Tutti i servizi accessori tipici di Iliad sono inclusi, garantendo un’esperienza completa e senza compromessi.

Restano, inoltre, disponibili altre opzioni, come Giga 100 con 100GB in 4G a 7,99€ al mese, Voce con minuti e SMS illimitati a 4,99€ al mese e 4MB di traffico dati, e Dati 300 con un bundle di 300GB di traffico a 13,99€ al mese. In tutti i casi, il costo di attivazione, pari a 9,99€, è una tantum e conferma la volontà di Iliad di offrire un servizio trasparente e accessibile.