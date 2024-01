In passato, per utilizzare un telefono bastava siglare un contratto con una compagnia telefonica, ottenere un numero e ricevere una tradizionale SIM. L’evoluzione della tecnologia mobile sta però rivoluzionando in maniera radicale il modo in cui utilizziamo gli smartphone, ed è per questo che negli ultimi anni si sta assistendo al passaggio dalle ormai note schede SIM fisiche a quelle completamente digitali, ovvero le cosiddette eSIM.

La eSIM, acronimo di “embedded SIM” o “SIM incorporata“, è una SIM completamente digitale che consente di attivare un’offerta con un operatore senza doverla inserire fisicamente dal telefono. L’attivazione avviene attraverso un processo semplice, dove è sufficiente scaricare la eSIM sul dispositivo in questione mediante la scansione di un codice QR contenente i dati della SIM. Questa funzione è generalmente accessibile attraverso le impostazioni dei dispositivi compatibili.

Le nuove SIM Iliad

Iliad, noto operatore telefonico, si è adattato a questi cambiamenti ed ha introdotto la possibilità di utilizzare le sue eSIM su vari dispositivi. A tal proposito, sul proprio sito ufficiale dell’operatore viene periodicamente aggiornata la lista dei dispositivi compatibili.

Tra questi, si trovano numerosi modelli di iPhone, Honor, Motorola, Huawei, Oppo, Google Pixel, Samsung Galaxy, Sony Xperia, Xiaomi, e altri. La compatibilità con le eSIM di Iliad è stata, inoltre, estesa anche a dispositivi come Fairphone 4, Motorola Razr40 Ultra, Oppo Find X5 Pro, Google Pixel 6A, Samsung Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold 5 5G, Sony Xperia 1 IV, Xiaomi 13T Pro 5G, e molti altri.

Questa lista in continua evoluzione riflette l’impegno dell’operatore telefonico nel fornire opzioni flessibili e avanzate ai propri utenti.

Se possedete un dispositivo non elencato, ma comunque dotato di funzionalità eSIM, non ci sono problemi. Infatti, è possibile che questi dispositivi siano ugualmente compatibili con le eSIM di Iliad, anche se non sono presenti nella lista pubblicata dall’operatore. Per poterne essere sicuri però potrebbe essere necessario verificare presso uno dei negozi Iliad.

È importante notare che, nonostante la crescente lista di dispositivi compatibili, potrebbero esserci alcuni modelli che non sono in grado di scaricare o utilizzare le eSIM di Iliad. In tal caso, è consigliabile consultare il supporto tecnico dell’operatore o recarsi direttamente in un negozio Iliad per ottenere assistenza e informazioni dettagliate sulla compatibilità del proprio dispositivo.