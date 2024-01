Moleskine è un brand che da sempre è sinonimo di affidabilità, eleganza e qualità, sfortunatamente i suoi prezzi sono in genere più alti di quanto gli utenti avrebbero mai voluto vedere, e di conseguenza l’accesso ai suddetti prodotti è decisamente più limitato.

L’occasione per acquistare l’agenda settimanale verticale arriva direttamente su Amazon, infatti in questi giorni gli utenti possono aggiungere direttamente al proprio carrello l’agenda 2024 in formato XL, ovvero 19 x 25 centimetri, con copertina rigida e chiusura elastica.

Moleskine, offerte al 50% e prezzi mai visti su Amazon

Tutti vogliono una Moleskine, e finalmente oggi è possibile averla senza dover spendere cifre particolarmente elevate. Il prezzo attivato su Amazon è decisamente conveniente, infatti gli utenti la possono acquistare con un risparmio del 50%, arrivano così a spendere solamente 18,45 euro, contro i 36,90 euro previsti originariamente di listino.

L’agenda in questione è compatibile con l’anno corrente, ciò sta a significare che al suo interno si parte da Gennaio 2024, fino ad arrivare a Dicembre 2024, ogni settimana viene inserita direttamente su due pagine differenti. Il design è quello iconico, con angoli arrotondati, chiusura elastica, un bellissimo segnalibro a nastro ed una carta realizzata senza acidi da 70 grammi al metro quadrato di colore avorio.

Tutte le pagine sono state progettate per la corretta programmazione dei vostri impegni, all’interno della confezione non si trovano altri accessori, se non l’agenda verticale Pro oggetto dell’articolo.