Google ha presentato Bard, il suo chatbot, alcuni mesi fa, offrendolo gratuitamente a tutti gli utenti. Ma, recenti scoperte di righe di codice nel sito web di Bard indicano che Google sta pianificando di introdurre una versione a pagamento chiamata Bard Advanced, che potrebbe essere integrata nel servizio Google One.

La versione a pagamento potrebbe includere funzionalità aggiuntive rispetto alla versione gratuita, seguendo il modello di servizi simili come ChatGPT di OpenAI. Non è ancora chiaro se Bard Advanced sarà disponibile per tutti gli abbonamenti Google One o se sarà riservato a quelli più costosi. Ci sono speculazioni secondo cui la nuova versione potrebbe essere gratuita per i primi tre mesi, con un costo successivo ancora da definire.

Google sembra aver già testato Bard Advanced con un gruppo ristretto di utenti, suggerendo che il lancio potrebbe avvenire a breve. Gli sviluppatori potrebbero offrire una versione aggiornata del modello, con prestazioni migliorate e tempi di esecuzione più veloci rispetto alla versione gratuita. Si tratta di una notizia che sicuramente non verrà accolta positivamente dagli utenti online che potrebbero propendere verso altre soluzioni. Per il momento queste sono tutte le informazioni di cui disponiamo a riguardo.

Restate connessi per ulteriori dettagli su questa nuova offerta di Google One e su come Bard Advanced potrebbe differire dalla sua controparte gratuita. Ma soprattutto, in cosa si distinguerà il nuovo chatbot rispetto a quelli già esistenti come ChatGPT e altri?