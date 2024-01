Un gruppo di ricercatori ha preso un classico giocattolo per bambini, il motore pop-pop, e lo ha trasformato in una versione a grandezza umana. Questo particolare motore, originariamente noto per essere alimentato dal calore di una candela in un piccolo battello giocattolo, è stato ridefinito in una versione capace di trasportare una persona.

Test di guida sul motore Pop-Pop umano

L’intrigante progetto è stato presentato a Steve Mould, noto divulgatore scientifico e YouTuber, che ha avuto il privilegio di testare personalmente questa innovativa imbarcazione. Il funzionamento del motore pop-pop, in realtà, è più complesso di quanto possa sembrare inizialmente. Il processo inizia con il riempimento di un tubo che conduce al “motore”, ovvero un piccolo contenitore metallico posizionato sotto una candela. Una volta posizionata la barca in acqua, si accende la candela, dando inizio al riscaldamento dell’acqua.

Sorprendentemente, la barca inizia a muoversi in avanti. All’interno del “motore“, l’acqua viene riscaldata, parte di essa si trasforma in vapore, aumentando così la pressione all’interno del motore. Questo processo spinge l’acqua attraverso il tubo, fuoriuscendo dalla sua estremità. Quando poi l’acqua si raffredda, la caduta di pressione fa sì che torni nel tubo verso il motore, dove il ciclo si ripete.

Un’ipotesi suggerisce che, durante l’espulsione dell’acqua, essa viene sparata in una direzione specifica, spingendo così la barca in avanti. Tuttavia, Mould ha scoperto che, contrariamente a questa teoria, il getto d’acqua in realtà spinge la barca in avanti durante l’espulsione. Questo è il risultato di una reazione uguale e opposta. Quando l’acqua rientra nel tubo, si scontra con l’acqua e il gas più in alto nel tubo, generando una spinta in avanti anziché un movimento indietro della barca. Pur essendo un movimento lento, è ancora impressionante vedere questa invenzione in azione.

Le implicazioni scientifiche oltre i giochi

Questa innovazione dimostra come il mondo dei giocattoli per bambini possa ispirare e portare a scoperte sorprendenti, anche nel campo della scienza e dell’ingegneria. L’abilità di trasformare un semplice motore pop-pop in un mezzo di trasporto funzionante apre la porta a nuove possibilità e stimola la curiosità scientifica in modi inaspettati.