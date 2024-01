A partire dal 12 gennaio 2024, Feder Mobile, operatore virtuale su rete Vodafone, ha annunciato l’ampliamento e il rinnovamento del suo portafoglio di offerte. Questa mossa strategica è finalizzata a soddisfare le esigenze sempre crescenti degli utenti, offrendo una gamma diversificata di piani con minuti, SMS e Giga. In particolare, è stata lanciata la nuova serie di offerte denominata “Mood“, che consente agli utenti di accedere a un massimo di 200 Giga con una spesa mensile a partire da soli 4,99 euro.

Dettagli sul nuovo portafoglio Feder Mobile

Il portafoglio Feder Mobile, ora disponibile nei negozi e online, presenta diverse offerte, tra cui “Easy”, “Mood 30”, “Mood 70”, “Mood 70-V”, “Mood 100”, “Mood 100-V”, “Mood 130+”, “Mood 130+V”, “Mood 160”, e “Mood 160-V”. Da notare che le offerte precedenti, come “Easy” e “Mood 100”, sono ancora disponibili nel nuovo portafoglio.

Le nuove offerte “Mood” sono aperte ai nuovi clienti che richiedono una nuova numerazione o effettuano la portabilità da altri operatori, escludendo Vodafone e ho. Mobile. L’offerta “Mood 30” e le varianti con suffisso “V” sono accessibili anche per chi proviene da Vodafone e ho. Mobile, sebbene con un costo mensile più alto di 1 euro.

La struttura delle offerte “Mood” varia in termini di minuti, SMS e Giga inclusi, con tariffe mensili a partire da 4,99 euro per “Mood 30” fino a 9,99 euro per “Mood 200”. Le varianti “V” delle offerte “Mood” offrono bundle simili, ma con un costo mensile leggermente più elevato.

Feder Mobile, come operatore di rete mobile virtuale (MVNO) di tipo ESP su rete mobile Vodafone, fornisce servizi in 2G e 4G attraverso l’aggregatore tecnico Plintron, garantendo velocità fino a 60Mbps in download e 30Mbps in upload.

Le offerte dell’operatore virtuale

L’offerta “Easy” continua a essere disponibile, offrendo 1000 minuti, 30 SMS e 8 Giga di traffico dati al costo di 3,99 euro al mese. Questa offerta è aperta ai nuovi clienti che richiedono una nuova numerazione o effettuano la portabilità, escludendo Vodafone e ho. Mobile.

La nuova offerta “Mood 30” offre minuti illimitati, 50 SMS e 30 Giga di traffico dati internet a 4,99 euro al mese, aperta ai nuovi clienti con diverse opzioni di attivazione. Contrariamente ad altre offerte “Mood”, non è disponibile una variante “V” per “Mood 30”.

“Mood 70” e “Mood 100” offrono rispettivamente 70 Giga a 5,99 euro al mese e 100 Giga a 6,99 euro al mese. Entrambe sono attivabili dai nuovi clienti, con una variante “V” disponibile per Vodafone e ho. Mobile al costo aggiuntivo di 1 euro al mese.

La nuova “Mood 130+” si distingue per 130 Giga a 7,99 euro al mese, con una variante “V” a 8,99 euro al mese per Vodafone e ho. Mobile. “Mood 160” offre invece 160 Giga a 8,99 euro al mese, con la variante “V” a 9,99 euro al mese per Vodafone e ho. Mobile.

Infine, “Mood 200” presenta un massimo di 200 Giga a 9,99 euro al mese, riservato esclusivamente ai nuovi clienti con portabilità del numero mobile, escludendo Vodafone e ho. Mobile. Non è prevista una variante “V” per questa offerta.

Per attivare una di queste offerte online, è richiesto un costo iniziale di 19,90 euro, che include il primo mese dell’offerta, il costo di attivazione, la SIM ricaricabile e le spese di spedizione. Nei punti vendita, il prezzo suggerito è di 24,90 euro al mese, ma può variare a discrezione dei rivenditori.

Ulteriori informazioni

I costi mensili delle offerte vengono addebitati su credito residuo, con la sospensione della fruizione dei bundle in caso di credito insufficiente. In caso di mancato pagamento del rinnovo entro 60 giorni, viene avviato il processo di cessazione dell’offerta.

Il piano base di Feder Mobile prevede una tariffazione a consumo per chiamate, SMS e traffico dati, con opzioni aggiuntive disponibili. Il superamento dei limiti mensili comporta il blocco automatico della navigazione.

Tutte le offerte Feder Mobile includono servizi gratuiti come Avviso di Chiamata, Ti ho cercato e l’ascolto della Segreteria Telefonica. Questi servizi possono essere attivati o disattivati autonomamente dagli utenti.

Infine, le offerte Feder Mobile sono valide anche in Roaming nei Paesi dell’Unione Europea, con minuti e SMS utilizzabili alle stesse condizioni nazionali, ma con un limite massimo per il traffico dati mensile.