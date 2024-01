WhatsApp ha annunciato l’introduzione di un nuovo strumento innovativo su iOS 17 e versioni successive, che permette agli utenti di creare sticker personalizzati direttamente all’interno dell’app. In precedenza, questa opzione era limitata al trascinamento di immagini dalla galleria dell’utente, ma ora si potrà disegnare, aggiungere testo e applicare altri adesivi direttamente sull’immagine.

Creazione e personalizzazione direttamente sull’app

Per creare uno sticker personalizzato da un’immagine esistente, l’utente dovrà aprire la barra degli sticker, selezionare “Crea sticker” e scegliere un’immagine dalla galleria. Da qui, è possibile personalizzarlo selezionando un ritaglio, aggiungendo testo e disegnando sopra. Inoltre, è possibile apportare modifiche a qualsiasi sticker creato in precedenza aprendo la barra degli sticker, tenendo premuto lo sticker desiderato e selezionando “Modifica sticker“. Sebbene WhatsApp Web avesse già uno strumento simile, la possibilità di personalizzare gli sticker direttamente sull’app mobile rappresenta un miglioramento significativo in termini di praticità.

Unica limitazione rilevante: su dispositivi con versioni precedenti di iOS 17, gli utenti possono solo modificare, non creare, sticker. Nel frattempo, gli utenti Android possono visualizzare e reagire agli sticker personalizzati, ma al momento sono limitati a creare sticker generati da intelligenza artificiale.

Nel contesto di WhatsApp, ci sono anche novità per gli utenti del client web. La piattaforma sta attualmente lavorando su miglioramenti dell’interfaccia utente e del tema scuro. Queste modifiche sono mirate a ottimizzare l’esperienza visiva e a ridurre l’affaticamento degli occhi, specialmente in ambienti poco illuminati.

WhatsApp porta l’arte della personalizzazione

L’innovazione di WhatsApp nel permettere agli utenti di creare e personalizzare gli sticker direttamente nell’app mobile rappresenta un passo significativo verso un’esperienza di messaggistica più interattiva e creativa. Questi miglioramenti, insieme alle prossime modifiche all’interfaccia utente e al tema scuro su WhatsApp Web, dimostrano l’impegno continuo della piattaforma nel soddisfare le esigenze e le aspettative degli utenti.