Realme prova ad invogliare tutti i consumatori all’acquisto di un nuovo smartphone, mettendo a disposizione del pubblico un dispositivo economico che oggi costa addirittura solamente 112 euro.

Il modello in questione è il Realme Narzo 50A Prime, dispositivo caratterizzato da un ampio display da 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+, ed una configurazione di base comunque accettabile (entro i limiti della fascia del prodotto stesso): 4GB di RAM e 64GB di memoria interna.

Realme: offerte a più non posso su Amazon

Tutti gli utenti possono pensare di acquistare il Realme Narzo 50A pagandolo molto poco, infatti il suo listino sarebbe di 169 euro, ma nel periodo corrente Amazon ha deciso di andare ben oltre, promettendo un risparmio del 34%, fino a raggiungere il valore finale di soli 112,99 euro.

Scorrendo le altre specifiche tecniche, notiamo essere presente un processore Unisoc T612, comunque sufficientemente potente in relazione al prezzo di vendita, nonché comunque una tripla fotocamera posteriore. In questo caso il sensore principale è da 50 megapixel, utilissimo per riuscire a scattare buone istantanee in ogni condizione di luce.

Lo smartphone è facilmente trasportabile, dato lo spessore di soli 8,1 millimetri, ma anche un design Kevlar con trama in rilievo, che conferisce prima di tutto eleganza, per poi passare direttamente sulla robustezza e durabilità nel tempo. La versione distribuita da amazon è completamente no brand con garanzia di 24 mesi, così da non temere in alcun modo di eventuali difetti di fabbrica.