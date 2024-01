Play Store di Google con 5 app e giochi a pagamento GRATIS

La grande volontà del mondo Android di stupire i suoi utenti è nota a tutti ed è per questo che influisce anche il Play Store. Il market dedicato al sistema operativo di Google è infatti sempre strapieno di titoli di ogni genere, sia per quanto riguarda le applicazioni che i giochi.

Gli utenti abituati sapevano che a breve sarebbe stato il turno di tanti titoli: questi sono diventati ufficialmente gratis. Giochi ed applicazioni di vario genere possono essere oggi scaricati senza pagare siccome hanno abbandonato temporaneamente il loro prezzo originale. Per evitare di perderveli, vi consigliamo di fare quanto prima possibile. Ogni titolo scaricato oggi gratuitamente, sarà tale per sempre per gli utenti, anche se lo cancelleranno: potrà essere scaricato di nuovo gratis.

Play Store, le app e i giochi Android da scaricare gratis solo per oggi: la lista

Gli amanti dei giochi interessanti possono oggi trovare terreno fertile sul Play Store tra quelli da scaricare invece che a pagamento. Il primo in assoluto, che oggi detiene più di 500.000 download, è Monster Killer Pro – Shooter. Vi ritroverete a combattere con dei mostri cercando di eliminarli sparandogli.

A seguire c’è un gioco che ha collezionato oltre 1 milione di download nel corso del tempo e risponde al nome di Zombie Age 3 Premium: Survival. Le votazioni sono peraltro anche molto alte.

Sono disponibili anche diversi pacchetti icone per cambiare lo stile del proprio smartphone, come quelli che seguono in questa lista: