Iliad batte TIM e Vodafone, la nuova offerta con un regalo

Il divario durante i primi tempi, con l’arrivo nel 2018 Iliad, era molto ampio. Oggi si è molto assottigliato rispetto ad un tempo, siccome tutti gli altri provider si sono adeguati alla grande alle offerte che Iliad ha promosso nel tempo.

Inizialmente infatti questo gestore aveva la leadership siccome nessuno si avvicinava minimamente ai contenuti offerti. Oggi è tutto diverso visto che sono quasi tutti sulla stessa lunghezza d’onda ed è per questo che Iliad ha bisogno di fare qualcosa in più per distinguersi. A tal proposito l’azienda ha deciso di rivedere i suoi piani per questo inizio del 2024, soprattutto dopo la scadenza programmata della Flash 180 2024.

Ecco quindi che si dà il benvenuto ad una nuova proposta mobile, la vecchia Giga 150 da 9,99 € al mese.

Iliad: arriva la nuova offerta che include tanti giga e soprattutto minuti ed SMS senza limiti

Durante quest’ultimo periodo serviva qualcosa di più per riuscire a far capire alla concorrenza chi è che comanda. La risalita di Vodafone e TIM e la continua ascesa dei gestori virtuali, hanno portato Iliad a dare sempre di più. Il famoso gestore proveniente dalla Francia ha dunque deciso di iniziare il 2024 con il piede giusto, promuovendo una nuova offerta.

Questa includerà ancora una volta al suo interno minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti e 150 giga in 5G per navigare sul web, tutto ovviamente con un prezzo vantaggioso. Siamo oggi al cospetto della nuova Giga 150, soluzione che infatti in molti si aspettavano. Ricordiamo che il 5G è totalmente gratuito per tutti.