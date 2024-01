Rivoluzione dei Chatbot personalizzati: OpenAI presenta GPT Store

OpenAI ha recentemente rivoluzionato il mondo dei chatbot con l’introduzione di GPT Store, una piattaforma che ospita milioni di chatbot personalizzati noti come GPTs. Questi agenti di intelligenza artificiale (IA) sono progettati per svolgere compiti specifici, aprendo nuove possibilità per l’interazione con la tecnologia.

GPT Store è il nuovo servizio che consente agli utenti di accedere a una vasta gamma di GPTs, ciascuno creato per eseguire un compito specifico. La piattaforma offre una varietà di opzioni, dal supporto per la scrittura creativa alla consulenza sull’analisi dati, permettendo agli utenti di trovare il chatbot più adatto alle proprie esigenze. Al momento, l’accesso a GPT Store richiede un abbonamento premium alle formule Plus, Enterprise o Team di OpenAI.

Cosa troveremo in GPT Store

Il team di OpenAI ha già messo a disposizione degli utenti GPTs popolari. Ognuno possiede qualità singole e compiti specifici:

Data Analyst ;

; DALL·E ;

; Hot Mods ;

; Creative Writing Coach ;

; Planty ;

; Coloring Book Hero ;

; Web Browser ;

; Game Time ;

; The Negotiator.

Oltre ai GPTs creati dal team OpenAI, la community ha contribuito con la creazione di numerosi chatbot come Ai PDF o Consensus. Tra i programmi risaltano anche Scholar AI e Grimoire, oppure Canva, il programma di editing utilizzato da milioni di utenti. Per generare immagini a partire da zero c’è anche Image Generator, mentre per la creazione e il montaggio di video nella lista possiamo trovare VideoGPT by VEED.

Con il lancio di GPT Store, sembra che OpenAI stia abbandonando l’approccio dei plugin per ChatGPT. Piuttosto che concentrarsi su componenti aggiuntive, la nuova strategia si basa sulla proliferazione di GPTs specializzati, ciascuno progettato per uno scopo unico. OpenAI prevede di compensare i creatori di GPTs in base alle interazioni degli utenti con i loro chatbot. I dettagli completi su questo modello di remunerazione saranno resi noti entro la fine del primo trimestre del 2024.

GPT Store ha aperto le porte a una nuova era di interazione con i chatbot. Con la diversificazione delle funzioni e la specializzazione dei GPTs, gli utenti possono ora sperimentare un livello superiore di assistenza virtuale. L’innovazione di OpenAI sta ridefinendo il panorama dei chatbot personalizzati, anticipando un futuro in cui le IA del genere diventeranno parte integrante della nostra vita quotidiana.